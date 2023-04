Inzaghi dà fiducia alla coppia d'attacco Rivas-Strelec con Bouah e Pierozzi sugli esterni. Liotti al posto di Hernani in mediana, Loiacono preferito a Gagliolo in difesa.14:22

Traversone di Ellertsson, Colombi blocca in due tempi in anticipo su Pohjanpalo.15:27

Tessmann in verticale per Pohjanpalo che si gira in area, il suo sinistro esce a lato.15:47

Da corner, mischia in area amaranto, sinistro di Ellertsson murato da Bouah, Zampano spara in curva.15:50

Frazione spezzettata da continue interruzioni, gli arancioneroverdi dominano il gioco, gli amaranto pungono in ripartenza e si trovano fortunosamente in vantaggio grazie ad un cross basso di Liotti che sbatte addosso a Ceppitelli e finisce in rete. Il VAR annulla lo stupendo pareggio di Pohjanpalo, valutato come tocco, una sfiorata di Johnsen che mette in fuorigioco il bomber finlandese. 15:54