LIVE PORDENONE - COSENZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori14:03

Tutto pronto a Pordenone per l'inizio di questa partita decisiva in ottica salvezza. I rossoblù del Cosenza, che occupano momentaneamente il 17° posto in classifica con 35 punti, sono reduci dalla sconfitta casalinga 3-0 contro il Monza. Sono obbligati a vincere per poi giocarsi la salvezza ai play-out (che sarebbero proprio contro il Pordenone).14:03

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Zammarini; Ciurria, Musiolik. Allenatore: Maurizio Domizzi14:04

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo; Sueva Sciaduone, Kone, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi.. Allenatore: Roberto Occhiuzzi14:05

Questo di fatto é giá uno spareggio. Il Pordenone ha due risultati su tre a disposizione per conquistare matematicamente la salvezza. 14:06

1' FISCHIO D'INIZIO! È cominciata la sfida salvezza! 14:06

3' ZAMMARINI! Subito approccio aggressivo dei neroverdi con il trequartista arrivato al limite dell'area con il pallone tra i piedi, calcia in porta ma centrale, Falcone respinge in angolo!14:09

4' Confusione in area di rigore del Cosenza: esce male Falcone sugli sviluppi del corner, non allontana la difesa calabrese e non ne approfitta Magnino a ribattere in rete.14:09

7' Tremolada si porta la palla sul sinistro e prova a crossare verso il centro dell'area avversaria, ma la traiettoria è troppo sul portiere e facile per Perisan.14:12

9' Prova ora i Cosenza ad attaccare sfruttando il lancio lungo: Crecco dal versante di sinistra cerca lo scatto di Carretta in area, ma era partito in posizione di fuorigioco.14:14

11' Musiolik largo a destra prova a metterla bassa verso il centro per Misuraca, ma Tiritiello in anticipo spazza via la minaccia.14:16

14' Primo quarto d'ora di gioco di marca neroverde: è il Pordenone ad aver attaccato con maggior convinzione, ma il Cosenza prova a rendersi pericoloso con i passaggi lunghi.14:19

18' Ora sono i rossoblù a rimanere in fase di attacco, che provano a rispondere agli iniziali minuti degi avversari, con Sciaudone in avanti ma fermato per un fallo.14:24

22' Ritmi sempre alti e tensione palpabile, ma da qualche minuto si gioca molto a centrocampo con grande agonismo.14:27

23' Ci prova ancora Tremolada, con un tentativo da fuori area accentrandosi dalla destra; il pallone però sorvola di molto la traversa.14:28

25' Azione d'attacco a intermittenza per il Pordenone a destra, con Ciurria nel tentativo di controllare il pallone al limite dell'area ma commette fallo di mano. Calcio di punizione per il Cosenza.14:31

28' CIURRIA! Si affaccia ancora il Pordenone, costruendo sulla sinistra tra Zammarini e Misuraca, palla poi servita a Ciurria rapido a girarsi e calciare una conclusione rasoterra, Falcone però è reattivo.14:35

32' Animi ora molto accesi su ogni contrasto di gioco: l'arbitro Fabbri però rimane impassibile, senza aver tirato fuori cartellini.14:38

34' Ancora Tremolada cerca di guidare i suoi alla vittoria; stavolta parte per vie centrali e da fuori prova a calciare verso la porta, ma il suo tiro è impreciso e termina sul fondo.14:39

37' Accelerazione di Carretta sulla destra, riuscendo a gestire il pallone in mezzo a tre difensori, cerca poi il fondo ma non riesce a servire i compagni in area.14:42

38' Si muove bene Ciurria sulla trequarti avversaria, provando poi a calciare in porta con il sinistro, ma il tiro è di nuovo centrale e facile per Falcone.14:43

40' Ultimi cinque minuti del primo tempo: le squadre cercano di evitare rischi inutili, ma rimane l'equilibrio nonostante entrambe provino a segnare.14:45

42' Brivido per il Pordenone! Crecco largo a sinistra riceve palla e, nel tentativo di crossare in mezzo, tira verso la porta di Perisan non perfetto nel tuffo a terra, arriva poi Camposere ad allontanarla.14:47

45' L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi a schiarsi le idee: zero a zero alla fine del primo tempo!14:51

Difese abbastanza attente e partita per ora sviluppata in momenti alterni. Entrambe le due squadre hanno cercato perlopiù giocate frettolose in avanti per segnare, ma è stato il Pordenone ad aver creato l'occasione migliore finora in avvio con Zammarini. Poi Falcone ha tenuto in piedi il Cosenza con un paio di interventi non troppo difficili su Ciurria, con Tremolada a trascinare la sua squadra. 14:55

Con il risultato di parità, i neroverdi manterranno la categoria senza spareggi, in quanto in vantaggio in classifica è superiore ai cinque punti. Il Cosenza, perciò, ha soltanto la ripresa per evitare la retrocessione diretta. Nonostante ciò, le due squadre hanno messo voglia e intensità nel cercare il gol, ma c'è anche la paura di sbilanciarsi troppo.14:57

46' VIA ALLA RIPRESA! Nessun cambio nell'intervallo, stessi ventidue in campo.15:09

47' Calcio d'angolo per il Pordenone: Calò batte lungo per Musiolik sul secondo palo, ma la palla era uscita dal campo nella sua traiettoria.15:11