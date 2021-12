LIVE MONZA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori13:31

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Frosinone, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie B.13:31

I padroni di casa, sesti in classifica con 28 punti, hanno bisogno della vittoria per agganciare il Benevento al terzo posto e sfruttare lo scontro diretto odierno tra Pisa e Lecce, rispettivamente prima e seconda. La squadra di Giovanni Stroppa vive un buon momento, essendo reduce da 9 risultati utili consecutivi e dalla bella vittoria in trasferta nel derby lombardo contro il Brescia. 13:35

Tre punti da conquistare a tutti i costi anche per il Frosinone, che vincendo oggi allo Stadio Brianteo, raggiungerebbe proprio il Monza a quota 28 punti. La squadra di Fabio Grosso è reduce da quattro pareggi consecutivi e non vince in trasferta dal 6 novembre scorso, quando aveva avuto la meglio per 1-4 sul Benevento.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera in campo con un 3-5-2: Di Gregorio - Donati, Marrone, Caldirola - Pereira, Colpani, Barberis, Machin, D'Alessandro - Gytkjaer, Valoti. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Antov, Bettella, Sampirisi, Carlos Augusto, Siatounis, Brescianini, Mazzitelli, Vignato, Finotto, Ciurria.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera in campo con un 4-3-3: Ravaglia - Cotali, Gori, Szyminski, Zampano - Garritano, Ricci, Boloca - Ciano, Charpentier, Zerbin. A disposizione: Minelli, De Lucia, Casasola, Koblar, Maiello, Tribuzzi, Haoudi, Lulic, Cicerelli, Satariano, Novakovich, Manzari.13:45

Squadra che vince non si cambia per Giovanni Stroppa, che schiera gli stessi undici del match vinto in casa del Brescia nell'ultimo turno di campionato. Confermata la difesa a 3 con Pereira e D'Alessandro esterni a tutta fascia e la coppia Valoti-Gytkjaer in attacco. Ancora panchina per Ciurria, mentre non è stato convocato Gaston Ramirez, appena arrivato a Monza da svincolato.13:48

Due sole modifiche rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Ternana nella scorsa giornata, invece, per Fabio Grosso. Il tecnico del Frosinone deve rinunciare allo squalificato Gatti, rimpiazzato da Gori al centro della difesa. Torna in campo dal primo minuto anche Camillo Ciano, al posto di Canotto, che non è neanche in panchina.13:51

Quasi tutto pronto allo Stadio Brianteo. Tra pochi minuti l'arbitro Ivano Pezzuto darà il via al match.13:51

Fischio d'inizio di MONZA-FROSINONE. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.14:02

3' Prima azione offensiva del Monza. Donati serve Gytkjaer in profondità, l'attaccante controlla e crossa basso, ma il pallone attraversa tutta l'area di rigore senza incontrare deviazioni.14:05

6' Ciano batte un calcio di punizione a rientrare verso la porta di Di Gregorio. La difesa del Monza devia il pallone, che finisce in corner.14:08

9' 9 minuti un po' confusionari a Monza. Tanti errori tecnici non rendono agevole lo sviluppo del gioco delle due squadre.14:11

10' CHE OCCASIONE PER GARRITANO! Charpentier recupera un pallone in mezzo al campo, ottiene l'uno due da Ciano e serve Garritano nello spazio. Il centrocampista del Frosinone, a tu per tu con Di Gregorio, non riesce a superarlo e gli calcia addosso.14:13

13' Richiamo verbale da parte di Pezzuto per Pedro Pereira, reo di aver protestato troppo dopo un fischio dell'arbitro a favore del Frosinone.14:15

16' PILLOLA STATISTICA: Il Monza è imbattuto nelle uniche due sfide contro il Frosinone in serie B: una vittoria interna (2-0 nel novembre 2020) e un pareggio fuori casa (2-2 nel marzo del 2021). 14:18