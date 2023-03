Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Sudtirol, gara valida per la 29^ giornata del Campionato di Serie B.13:17

Ultima mezz'ora di attesa allo Stadio Ennio Tardini di Parma, poi sarà Parma-Sudtirol! Secondo incrocio tra emiliani e tirolesi nella loro storia di B, dopo l'1-0 a favore dei biancorossi nella gara d'andata dell'odierna stagione. I due schieramenti approdano al Tardini con una differenza di 4 tasselli in classifica: 8^ posizione per i Crociati, a 40 punti totali, che con il recente trionfo ai danni della Reggina ottengono un posto in zona play-off promozione; Sudtirol che presidia invece la 4^ posizione, con un bottino di 47 punti, e che vanta una striscia di imbattibilità che perdura da 9 gare.13:25