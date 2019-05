LIVE LECCE - SPEZIA 2-0 SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Via del Mare Sabato 11 Maggio 2019 ore 15:00

COMMENTO IN DIRETTA

Buon pomeriggio e benvenuti alla live di Lecce-Spezia! 1' E’ iniziata la partita! 4' Cross di Da Cruz ribattuto. Calcio d’angolo per lo Spezia 7' Meccariello ci prova di testa! Palla fuori 10' PETRICCIONE! LECCE SUBITO IN VANTAGGIO! 12' Ci prova ancora Petriccione! Bravo Lamanna a bloccare la sfera 14' Ammonito Lucioni per fallo su Galabinov 16' Ottima chiusura di Meccariello che impedisce a Ricci di entrare in area di rigore 19' Da Cruz ci prova da fuori area! Palla di un soffio a lato! 21' Bomba di Ricci dalla distanza! Vigorito para e mette in angolo 24' Intanto sugli spalti del Via del Mare è arrivata la notizia del vantaggio del Palermo con Nestorovski 25' Raddoppio del Palermo con Trajkovski. Il Lecce deve assolutamente conquistare i tre punti per andare in Serie A 28' RADDOPPIO DEL LECCE! HA SEGNATO LA MANTIA! 31' Canta tutto il Via del Mare. Ora la Serie A è davvero vicina 34' Ottimo intervento di Petriccione in copertura sul traversone di Mora 37' Il Lecce continua ad attaccare alla caccia del gol del 3-0 40' La vittoria del Palermo contro il Cittadella potrebbe indurre lo Spezia a spingere di meno, visto che sarebbe un risultato utile per i liguri in ottica play-off 43' Possesso prolungato dello Spezia che però non trova spazi 45' Finisce qui il primo tempo! 46' E’ iniziato il secondo tempo! 49' Nessun cambio all’intervallo. In campo gli stessi 22 del primo tempo 52' Capradossi ci prova col destro in area di rigore, ma finisce a terra. Per Aureliano è tutto regolare 54' Ricci strattona un avversario e si prende il cartellino giallo 56' Liverani chiede al Lecce di mantenere alto il baricentro nonostante il risultato 59' Ottimo disimpegni di Da Cruz che recupera e allontana la sfera 62' Maggiore ci prova dalla distanza! Palla fuori non di molto 63' Cambio per lo Spezia. Fuori Gyasi e dentro Okereke 66' Intanto a Palermo il Cittadella accorcia le distanze con Diaw 68' Per lo Spezia entra Crimi al posto di Mora

Lecce - Spezia è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie B 2018/19.

La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare.

Attualmente Lecce si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte); invece lo Spezia si trova 6° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Lecce ha segnato 64 gol e ne ha subiti 44; lo Spezia ha segnato 52 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Spezia - Lecce si è giocata il 30 dicembre 2018 e si è conclusa 1-1.

In casa Lecce ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Perugia, Brescia e Padova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Perugia, Palermo e Crotone ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 2-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Crotone vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Andrea La Mantia con 16 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Pasquale Marino è David Okereke con 10 gol.