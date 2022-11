LIVE COSENZA - PALERMO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo Stadio San Vito Gigi Marulla è tutto pronto per Cosenza-Palermo, partita valevole per la 13ª giornata di Serie B.12:25

COSENZA (4-1-3-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Marson - Rispoli, Rigione, Meroni, Martino - Calò - Voca, D'Urso, Florenzi - Larrivey, Merola. A disposizione: Matosevic, Brescianini, Kornvig, Brignola, Panico, Vaisanen, Camigliano, Nasti, Vallocchia, Venturi, Butic, Zilli. All. William Viali.13:27

PALERMO (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Pigliacelli - Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak - Segre, Gomes, Broh - Valente, Brunori, Di Mariano. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Sala, Accardi, Crivello, Floriano, Vido, Damiani, Soleri, Saric, Bettella. All. Eugenio Corini.13:28

Il Cosenza ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro gare contro il Palermo in Serie B, dopo aver vinto tre delle precedenti quattro sfide precedenti (1N).12:28

Il Palermo è rimasto imbattuto nelle ultime due trasferte contro il Cosenza in Serie B e non ha mai evitato la sconfitta per tre gare esterne di fila contro i calabresi.12:28