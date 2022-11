Ternana Unicusano

La Ternana vuole tornare a vincere dopo i due pareggi e la sconfitta rimediati negli ultimi tre turni per portarsi a -1 dalla Reggina seconda in classifica. Anche il Brescia vuole interrompere la striscia negativa di sette partite senza successi per scavalcare proprio i rossoverdi e tornare in piena zona playoff. Sfida d'alta classifica, dunque, quella del Liberati.16:05