Dal Tombolato è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.21:00

Turno infrasettimanale, la squadra di D'Angelo tornerà in campo già lunedì contro la SPAL mentre i ragazzi di Venturato martedì affronteranno la Salernitana nel big match della ventinovesima giornata.21:00

I granata tornano al successo grazie alle reti di Tsadjout e Proia nella prima frazione, nella ripresa sfiorano il terzo gol con Gargiulo e Baldini; prestazione opaca dei nerazzurri che si fermano dopo sei giornate senza riuscire a sfruttare nemmeno la superiorità numerica (espulso Branca). 20:59

90'+5' FINITA! Cittadella-Pisa 2-0, triplice fischio di Gariglio.20:55

90'+3' Tavernelli tiene palla in avanti, evitando pericoli.20:54

90'+1' OCCASIONE PISA! Cross di Birindelli, spizzata di Marsura, Marconi da due passi è preso in controtempo.20:52

90' Quattro minuti di recupero.20:51

89' Beghetto dalla sinistra, colpo di testa di Marsura alzato in angolo da Adorni.20:50

88' Marconi supera in velocità Kastrati ma è in posizione di offside.20:48

87' AMMONITO Masetti, trattenuta su Gargiulo.20:48

86' Adorni s'immola due volte sulle conclusioni in area di Gucher e Birindelli, Kastrati fa sua la palla.20:47

86' Da corner, colpo di testa di Ogunseye, fuori.20:46

85' Tavernelli scappa sulla destra, Birindelli anticipa Ogunseye in angolo.20:45

84' I nerazzurri faticano a sfruttare la superiorità numerica, granata con il 4-4-1.20:45

83' Tavernelli punta l'area dalla destra, Simone Benedetti non lo fa passare.20:43

81' Punizione di Quaini, sponda di Simone Benedetti, Kastrati agguanta la sfera.20:42

80' ESPULSO Branca, già ammonito, braccio alto su Gucher.20:41

79' Marsura centra per Gucher che liscia lo stop in area.20:40

78' Gori rischia sulla pressione di Ogunseye ma riesce ad allontanare prima dell'arrivo del granata.20:39

77' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Finisce la gara di Baldini, spezzone per Donnarumma.20:51

77' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Problemi fisici per Proia, entra Tavernelli, Gargiulo scala in mediana.20:42

75' Proia a terra, gioco fermo per qualche istante.20:36

73' SOSTITUZIONE PISA. Staffetta in mediana tra De Vitis e Quaini.20:34

72' Da corner, colpo di testa di Simone Benedetti, Kastrati libera coi pugni.20:34

72' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Esce uno stremato Frare, entra Camigliano.20:33

71' Marsura s'incunea in area, Frare in scivolata lo chiude in angolo.20:32

69' OCCASIONE CITTADELLA! Cross profondo di Benedetti, Baldini spreca di testa da ottima posizione, palla oltre il montante.20:31

67' Traversone di Beghetto, Kastrati smanaccia in anticipo su Marconi, Gucher non riesce ad approfittarne.20:28

65' SOSTITUZIONE PISA. Uno spento Palombi lascia il campo a favore di Marconi.20:25

64' OCCASIONE CITTADELLA! Filtrante di D'Urso per Gargiulo, sinistro da posizione defilata, Gori ci mette i pugni.20:25

63' Batte lo stesso Gucher, direttamente sulla barriera.20:24

62' Gucher si guadagna una punizione da posizione favorevole, fallo di Branca.20:23

60' SOSTITUZIONE PISA. Birindelli prende il posto di Pisano.20:21

60' SOSTITUZIONE PISA. D'Angelo richiama l'ex Siega, spazio a Marin.20:21

59' Ogunseye in uno contro uno con Benedetti, il nerazzurro ha la meglio.20:20

57' Cross di Marsura, controcross di Siega, sinistro di Mazzitelli, sporcato in angolo da Adorni.20:18

56' AMMONITO Branca, fallo tattico su Gucher.20:17

54' Accelerazione di Benedetti, sinistro contrato da Pisano.20:15

52' Ripartenza dei nerazzurri, tentativo dalla distanza di Gucher, destro strozzato, fuori.20:13

50' D'Urso cerca lo scambio in area con Gargiulo, Benedetti intercetta in angolo.20:13

49' Beghetto dai 20 metri, sinistro involontariamente deviato da Marsura, a lato.20:09

48' Palombi addomestica per Mazzitelli, ciabattata sul fondo.20:08

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cittadella-Pisa 2-0, manovra dei granata.20:06

46' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Tsadjout rimane negli spogliatoi, Venturato inserisce Ogunseye.20:06

Venturato può dirsi soddisfatto di risultato e prestazione, deve evitare cali di concentrazione; D'Angelo ha bisogno di studiare alternative per poter creare pericoli dalle parti di Kastrati, possibile l'innesto di Marconi.19:51

Vantaggio meritato dei granata che si portano subito avanti con Tsadjout scattato al limite del fuorigioco e raddoppiano con Proia abile ad insaccare di testa sugli sviluppi di corner. I padroni di casa colpiscono anche un palo con D'Urso, da valutare due situazioni: un rigore non fischiato su Gargiulo e la doppietta di Proia annullata per fuorigioco. Nerazzurri poco incisivi.19:50

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Cittadella-Pisa 2-0, doppio vantaggio firmato da Tsadjout e Proia.19:49

45'+1' Traversone di Beghetto, Siega sbaglia il controllo in area.19:47

45' Due minuti di recupero.19:46

43' Marsura centra dalla sinistra, Mazzitelli strozza la conclusione, sul fondo.19:45

41' Ghiringhelli arriva sul fondo, Benedetti spazza in angolo.19:43

40' Punizione di Mazzitelli, girata di testa di Pisano, ampiamente a lato.19:42

39' AMMONITO Ghiringhelli, fuori tempo su Marsura.19:41

37' GOL ANNULLATO CITTADELLA! Proia firma la doppietta ma l'arbitro annulla per fuorigioco.19:39

35' AMMONITO Adorni, ostruzione su Marsura.19:37

34' AMMONITO Mazzitelli, in ritardo su Ghiringhelli.19:35

33' Ripartenza di Marsura, tre contro due, ottima chiusura di Frare su Mazzitelli.19:34

30' GOL! CITTADELLA-Pisa 2-0! Rete di Proia. Corner di Branca, inserimento perfetto di Proia che di testa punisce Gori sul primo palo.



30' Punizione di Benedetti, Pisano di testa si rifugia in angolo.19:33

29' AMMONITO De Vitis, trattenuta su Tsadjout.19:30

27' AMMONITO Tsadjout, gioco pericoloso su Masetti.19:28

26' Punizione di Benedetti, conclusione di Frare, da dimenticare.19:27

25' Beghetto spinge sulla fascia, Palombi in spaccata non arriva alla deviazione sottoporta per un soffio.19:26

24' Percussione centrale di Branca, Masetti non si fa superare.19:25

23' Gargiulo prolunga di testa, Baldini tocca dietro per Benedetti, sinistro in orbita.19:24

21' Beghetto dalla sinistra, cross deviato in angolo da Ghiringhelli.19:22

19' Mazzitelli si fa spazio ai 20 metri, rasoterra mancino, fuori, non di molto.19:20

18' Tsadjout sfonda in area, colpo di tacco smorzato da Masetti, Gori raccoglie la sfera.19:23

17' Marsura allarga per Beghetto, Siega colpisce malamente di testa.19:18

15' D'Urso per Tsadjout a cui riesce un difficile aggancio in area ma non trova lo spazio per concludere.19:16

13' PALO CITTADELLA! D'Urso rientra sul destro, tiro cross tagliato, Proia non ci arriva, Gori è in ritardo e il legno lo salva.19:15

12' I nerazzurri tentano di reagire, pressing alto dei granata.19:14

10' Traversone di Beghetto, Benedetti salta più in alto di Siega.19:11

8' GOL! CITTADELLA-Pisa 1-0! Rete di Tsadjout. Gargiulo fa scattare in campo aperto Tsadjout che entra in area e fredda Gori sul primo palo.



5' L'azione prosegue, Benedetti crossa, Masetti concede il primo angolo della gara.19:08

5' Lancio per Gargiulo che cade in area sulla pressione di Masetti, Gariglio fa proseguire.19:06

4' Punizione di Gucher, Palombi manca la deviazione, la palla sfila sul fondo.19:05

3' Fasi di studio per entrambe le squadre che si affrontano sulla mediana.19:04

1' INIZIA Cittadella-Pisa, palla ai nerazzurri.19:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Gariglio.18:51

D'Angelo cambia sei elementi rispetto al pareggio con la Reggina, novità in ogni reparto: Pisano, Masetti e Beghetto in difesa, De Vitis e l'ex Siega in mediana, in attacco, Marsura preferito a Marconi in coppia con Palombi.18:51

Squalificato Iori, gioca D'Urso. Venturato cambia tre quinti della retroguardia incluso il portiere (Kastrati, Frare e Benedetti al posto di Maniero, Perticone e Donnarumma), in attacco invece dà continuità a Tsadjout supportato da Gargiulo e Baldini.18:45

4-3-1-2 per il Pisa: Gori - Pisano, Benedetti, Masetti, Beghetto - Siega, De Vitis, Mazzitelli - Gucher - Marsura, Palombi. A disp.: Perilli, Loria, Lisi, Birindelli, Belli, Romiti, Marin, Bechini, Quaini, Susso, Marconi.18:54

Ecco le formazioni. Cittadella con il 4-3-2-1: Kastrati - Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti - Proia, Branca, D'Urso - Gargiulo, Baldini - Tsadjout. A disp.: Maniero, Manfrin, Camigliano, Donnarumma, Perticone, Tavernelli, Beretta, Smajlaj, Rosafio, Ogunseye.19:13

I granata, a secco di vittorie da quattro turni, difendono la zona play-off dal rientro dei nerazzurri - imbattuti da sei giornate e a quattro punti di distanza dai veneti.18:37

Al Pier Cesare Tombolato tutto pronto per Cittadella-Pisa, anticipo della ventottesima giornata di Serie B.18:35