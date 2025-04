Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:06

90'+6' FINISCE QUI! Cosenza-Brescia termina in parità!16:59

90'+5' SFIORA ANCHE IL GOL DELLA VITTORIA IL COSENZA! Ricci mette il pallone in mezzo, Artistico non ci arriva e sul secondo palo Sgarbi conclude mandando a lato!16:59

90'+3' GOL! COSENZA-Brescia 1-1! Rete di Zilli! Proprio allo scadere arriva il pareggio dei padroni di casa! Palla messa in mezzo, allontana di testa un difensore del Brescia colpendo però Dalle Mura, la cui deviazione diventa di fatto un assist per Zilli che infila Lezzerini sul secondo palo!



90'+1' Ammonito Gargiulo16:54

90' Quattro minuti di recupero16:54

88' Quinto cambio nel Brescia: esce Bertagnoli, entra Galazzi16:52

88' Ammonito Nuamah per aver ritardato la sua uscita dal campo16:52

88' Quarto cambio nel Brescia: esce Nuamah, entra Bjarnason16:51

87' ZILLI! Colpo di testa sul cross dalla destra di Ciervo, tiro sul fondo ma brivido per il Brescia16:51

84' Quinto cambio nel Cosenza: esce Rizzo Pinna, entra Kouan 16:48

83' Cartellino giallo per Jurič16:47

80' Quarto cambio nel Cosenza: esce Venturi, entra Zilli16:44

79' Si scontrano tra loro Adorni e Bisoli, gioco fermo per soccorrere i due giocatori del Brescia 16:43

78' Converge e conclude Ciervo, tiro debole e di facile lettura per Lezzerini16:42

76' Dalle Mura si propone in avanti con una conclusione da lontano, soluzione che non porta a nulla 16:40

73' Dalle Mura si oppone al tiro di Dickmann, prova a rifarsi vedere in avanti il Brescia16:37

72' Terzo cambio nel Brescia: esce Besaggio, entra Calvani16:35

71' Secondo cambio nel Brescia: esce Borrelli, entra Jurič16:35

71' Nulla di fatto sul calcio di punizione, rinvio dal fondo per il Brescia16:36

70' Calcio di punizione laterale per il Cosenza, che ha l'occasione di buttare un pallone in mezzo all'area16:34

67' Terzo cambio nel Cosenza: esce Florenzi, entra Fumagalli16:30

65' Insiste il Cosenza, si difende con attenzione e un pizzico di sofferenza il Brescia16:30

62' Primo cambio nel Brescia: esce Corrado, entra Jallow16:26

61' OCCASIONE COSENZA! Ci riprova in acrobazia Mazzocchi, stavolta il suo tentativo si infrange sulla parte alta della traversa!16:26

58' Ammonito Florenzi, fallo su Borrelli al limite dell'area16:22

55' Insiste il Cosenza, Artistico riceve dentro l'area spalle alla porta, trova lo spazio per girarsi e conclude sul primo palo. Attento Lezzerini16:20

53' Mazzocchi si coordina in rovesciata sul cross di Ciervo, si oppone con il corpo Dickmann. L'azione prosegue e viene conclusa dal tiro da fuori di Gargiulo alto non di molto16:17

49' Svetta Adorni dalla bandierina, palla alta16:13

47' Avvio molto aggressivo da parte del Cosenza, prova a sfondare subito Ciervo, si salva il Brescia16:11

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:08

46' Secondo cambio nel Cosenza: esce Cimino, entra Ciervo16:09

46' Primo cambio nel Cosenza: esce Cruz, entra Mazzocchi16:09

Parte meglio il Cosenza, ma è il Brescia a trovare la via del gol. Rete che arriva in una circostanza anche fortunosa, con Florenzi che per spazzare un pallone vagante infila la sfera sotto alla traversa della propria porta. Gli ospiti da lì in poi provano ad amministrare, ma nel finale arriva la doccia fredda con il rosso diretto sventolato da Prontera nei cofnronti di Cistana. I biancoazzurri proveranno a resistere per un tempo intero in inferiorità numerica15:53

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Brescia avanti di un gol sul Cosenza ma sotto di un uomo!15:50

45'+1' Ammonito Venturi, che ferma irregolarmente la ripartenza del Brescia15:49

45' Due minuti di recupero15:49

44' Attacca il Cosenza con Venturi, si salva in corner il Brescia15:47

40' Duro colpo per la squadra di Maran, che adesso sembra essersi disposta a quattro dietro15:45

38' ESPULSO CISTANA! Prontera non perdona il duro intervento del difensore del Brescia, ospiti in dieci!15:42

37' È sempre Borrelli il più pericoloso per il Brescia. Stavolta prova la soluzione di potenza dal limite, palla a lato15:40

33' Si inserisce il solito Borrelli sul cross di Corrado, la sua incornata è fuori misura15:36

32' Sponda di Sgarbi che allunga verso il secondo palo, Bisoli si rifugia ancora in angolo15:35

30' Gioco fermo, a terra un giocatore del Cosenza15:33

26' GOL! Cosenza-BRESCIA 0-1! Autorete di Aldo Florenzi! Palla messa in mezzo per Borrelli, Florenzi arriva in anticipo sull'attaccante del Brescia ma il suo tentativo di allontanare si trasforma in un missile sotto alla traversa imprendibile per Micai!



24' Si coordina bene Borrelli! Cross dalla sinistra di Corrado, l'attaccante del Brescia gira al volo verso la porta mandando di poco a lato con la deviazione di Venturi15:28

23' Si inserisce Bertagnoli sulla destra, Sgarbi devia in corner il cross del centrocampista ospite15:26

20' Duro intervento di Sgarbi su Borrelli, resta a terra l'attaccante del Brescia15:25

18' GRANDE INTERVENTO DI LEZZERINI! Cimino stacca dalla bandierina, prodigioso riflesso del portiere del Brescia!15:22

17' OCCASIONE BRESCIA! Sugli sviluppi di un corner Adorni si inserisce sul secondo palo, il suo tiro viene allungato da Besaggio ma salva tutto un difensore del Cosenza che allontana15:21

13' Fase di studio tra le due squadre, meglio il Cosenza fin qui15:18

10' Ancor Ricci con l'esterno da fuori, Lezzerini blocca senza problemi15:13

8' In proiezione offensiva Sgarbi, il suo appoggio al centro viene neutralizzato da Adorni che spazza lontano15:12

7' Ancora in avanti il Cosenza, il tentativo di Ricci termina lontano dallo specchio15:11

3' PERICOLOSO IL COSENZA! Cross dalla destra di Rizzo Pinna, Artistico anticipa Adorni e incorna verso la porta. Attento Lezzerini in presa15:06

2' Anticipo di Papetti che di testa anticipa Artistico nel cuore dell'area15:05

SI PARTE! È iniziata Cosenza-Brescia!15:03

Le scelte di Maran: si rivede Cistana nel trio difensivo insieme a Papetti e Adorni, confermati Dickmann e Corrado sugli esterni mentre a centrocampo c'è Besaggio a completare il reparto con Bisoli e Bertagnoli. Davanti non c'è Moncini, agirà Nuamah a supporto di Borrelli14:32

Le scelte di Alvini: gioca Dalle Mura in difesa insieme a Sgarbi e Venturi davanti al portiere Micai. Sugli esterni spazio a Cimino e Ricci con Florenzi e Gargiulo in mediana, mentre davanti tocca a Rizzo Pinna con Cruz e Artistico14:31

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-1-1: Lezzerini - Adorni, Cistana, Papetti - Dickmann, Bertagnoli, Bisoli, Besaggio, Corrado - Nuamah - Borrelli14:29

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Micai - Sgarbi, Venturi, Dalle Mura - Cimino, Florenzi, Gargiulo, Ricci - Cruz, Rizzo Pinna - Artistico14:28

La direzione di gara è affidata ad Alessandro Pronter della sezione di Verona, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Ceolin e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Marini e Minelli 12:06

Dopo la bruciante sconfitta casalinga subita in rimonta proprio allo scadere nel derby col Mantova, il Brescia di Maran è finito in piena zona play out e deve rialzarsi per non essere risucchiato nei bassifondi della classifica. I biancoazzurri hanno vinto solo una delle ultime otto partite, nelle quali sono arrivate poi quattro sconfitte e tre pareggi12:04

È quasi un'ultima chiamata per il Cosenza, ultimo in classifica a -4 dalla Salernitana e -6 dall'accoppiata formata da Sampdoria e Reggina. Cinque punti nelle ultima cinque partite per la squadra di Massimiliano Alvini, rendimento che non è servito a rialzare la compagine calabrese12:01

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Brescia, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie B!11:58

