Parma e Bari si dividono la posta in palio dando vita a una partita gradevole giocata a ritmi alti. Le reti arrivano tutte nella prima frazione, nella ripresa si abbassa inevitabilmente l'intensità ma lo spettacolo non latita. Buon avvio di campionato per entrambe le compagini.22:46

Nel prossimo turno di campionato, il Bari giocherà in casa contro il Palermo mentre il Parma sarà impegnato in trasferta contro il Perugia.22:43

90'+6' FINITA! PARMA-BARI 2-2. L’anticipo della prima giornata di Serie B si decide tutto nel primo tempo.22:41

90'+5' Ricci svirgola la conclusione col mancino da distanza siderale.22:41

90'+4' Sugli sviluppi del corner, Di Cesare travolge nel duello aereo Oosterwolde andando a commettere fallo in attacco.22:40

90'+3' Il cross di Ricci dalla trequarti viene deviato in calcio d'angolo.22:39

90'+1' Benedyczak e Camara non si intendono a pochi metri dall'ingresso in area di rigore.22:37

90' Quattro minuti di recupero.22:36

90' AMMONITO Del Prato per un fallo su Cangiano.22:36

90' SOSTITUZIONE BARI: Esce Antenucci, entra Bosisio.22:35

88' Il traversone effettuato da Del Prato finisce tra i guanti di Caprile.22:33

87' Nessuna delle due squadre sembra volersi esporre ad alcun rischio.22:33

84' La punizione di Mihăilă è diretta verso la porta, Caprile respinge senza problemi sventando la minaccia.22:29

82' SOSTITUZIONE BARI: Esce Cheddira, entra Cangiano.22:27

82' SOSTITUZIONE BARI: Esce Folorunsho, entra Galano.22:27

80' Mihăilă si libera della marcatura di due uomini del Bari con un doppio tunnel salvo poi sparare alto il tiro!22:26

79' AMMONITO Mallamo per un fallo su Camara.22:25

78' Oosterwolde perfeziona il disimpegno con un'ottima diagonale effettuata su Folorunsho.22:23

76' SOSTITUZIONE PARMA: Esce Vázquez, entra Tutino.22:21

73' Ottima lettura difensiva di Romagnoli, abile a temporeggiare e fermare Cheddira.22:19

71' SOSTITUZIONE BARI: Esce Botta, entra Mallamo.22:17

71' SOSTITUZIONE PARMA: Esce Man, entra Camara.22:16

71' SOSTITUZIONE PARMA: Esce Bernabé, entra Benedyczak.22:16

70' Cheddira semina il panico nell'area dei Ducali procurandosi un tiro dalla bandierina.22:15

69' I ritmi sono più bassi rispetto al primo tempo.22:14

67' Il Parma insiste con Man, Maiello gli ostruisce ogni varco alle porte dell'area di rigore.22:14

66' La scivolata di Valenti sulla diagonale difensiva è provvidenziale per negare a Cheddira la possibilità di presentarsi a tu per tu col portiere.22:11

65' La sponda aerea di Valenti trova le braccia di Caprile.22:10

63' Il cross di Vazquez viene rimpallato da Maiello in calcio d'angolo.22:09

61' OCCASIONE PARMA! Juric e Vazquez si ostacolano da soli a pochi passi dalla porta e non capitalizzano una chance da goal enorme!22:07

59' Caprile esce dalla porta e anticipa Mihăilă in extremis.22:04

58' SOSTITUZIONE PARMA: Esce Inglese, entra Sohm.22:03

57' Cheddira si lancia in tuffo sul suggerimento filtrante di Ricci ma non arriva sul pallone per questione di centimetri.22:02

56' Botta calcia da posizione defilata senza impensierire Chichizola.22:01

54' AMMONITO Bernabé per una manata in corsa su Maiello.22:00

52' Mihăilă tenta la percussione in solitaria, la difesa biancorossa riesce ad arginarlo.21:57

50' Ricci si invola sulla fascia, Del Prato lo contiene e fa ripartire il Parma.21:57

48' Il Bari prova a far circolare la palla in attesa di sbocchi.21:54

46' SOSTITUZIONE PARMA: Esce Estévez, entra Jurić.21:53

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal 2-2 del primo tempo.21:50

Nella ripresa il Parma dovrà giocare con la stessa qualità e mantenere la stesso atteggiamento del primo tempo concretizzando al meglio le chance da goal create. Il Bari è chiamato a difendere con attenzione per poi sfruttare al meglio la rapidità dei propri giocatori in contropiede.21:42

La partita è scoppiettante, divertente e giocata ad alti ritmi da ambo le compagini fin dalle prime battute. I padroni di casa sbloccano il risultato con Man, abile a capitalizzare la palla offerta da Vazquez. Il Bari reagisce quasi subito con la trasformazione dal dischetto di Antenucci, che ringrazia il Var per avergli fatto ripetere il rigore (Chichizola aveva parato il primo, ma aveva i piedi al di là della linea), e si porta avanti con Folorunsho, autore di una rete straordinaria dalla distanza. Allo scadere del primo tempo, Mihăilă buca la barriera dei biancorossi e riporta i Ducali in parità.21:39

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: Parma-Bari 2-2. La prima frazione viene decisa dalle reti siglate da Man, Antenucci, Folorunsho e Mihăilă.21:36

45'+2' AMMONITO Mihăilă per un fallo su Pucino.21:35

45'+1' GOL! PARMA-Bari 2-2. Rete di Mihăilă. Mihăilă pareggia i conti sugli sviluppi di un bel calcio di punizione! La barriera del Bari si è aperta consentendo al rumeno di trovare la via del goal.



45' Due minuti di recupero.21:33

44' OCCASIONE PARMA! Miracolo di Caprile che salva con la punta delle dita su Vazquez.21:31

43' OCCASIONE PARMA! Vazquez calcia al volo col mancino da posizione decentrata e colpisce clamorsamente il palo!21:30

43' Vaquez pennella il cross sul primo palo verso Romagnoli, la difesa biancorossa si rifugia in angolo.21:30

42' La punizione di Vazquez viene deviata in corner dalla barriera.21:28

40' La gara si fa sempre più vibrante.21:27

38' AMMONITO Cheddira per le schermaglie con Valenti.21:26

38' AMMONITO Valenti per una reazione a gioco fermo.21:25

35' GOL! Parma-BARI 1-2. Rete di Folorunsho. Sull’appoggio di Cheddira, Folorunsho spacca la porta con una conclusione da fuori di una violenza inaudita.



33' Il traversone basso di Del Prato viene murato da Maiello. Proteste dei Ducali, le mani del giocatore del Bari erano dietro la schiena attaccate al corpo.21:28

31' OCCASIONE PARMA! Grandissima parata di Caprile sulla conclusione velenosa di Bernabé dai 25 metri.21:18

29' Sul calcio d'angolo calciato da Vazquez, Caprile incespica e blocca la sfera in due tempi facendo spaventare i tifosi biancorossi.21:17

27' La palla in mezzo di Ricci è irraggiungibile sia per Anteneucci che Cheddira.21:14

25' Il Parma prova a premere sull'acceleratore alla ricerca della rete del vantaggio.21:13

23' Oosterwolde offre una palla filtrante interessante per Vazquez, quest'ultimo commette fallo in area.21:10

21' OCCASIONE PARMA! Dopo un'ottima combinazione dei Ducali, il piattone di Mihaila dentro il cuore dell'area viene intercettato da Caprile con un intervento di puro istinto eccezionale.21:08

19' Sul cross basso di Antenucci, Folorunsho si inserisce e impegna Chichizola.21:07

18' Valenti svirgola malamente, Chichizola è attento e agguanta la sfera.21:05

17' Buona uscita in presa alta di Caprile.21:04

15' Avvio scoppiettante di partita con entrambe le squadre che se la giocano a viso aperto.21:01

13' OCCASIONE PARMA! Mihaila sfiora la rete con un tiro a giro dalla distanza.21:01

11' GOL! Parma-BARI 1-1. Rete di Antenucci. Su calcio di rigore, Antenucci spiazza Chichizola tirando forte all'incrocio dei pali.



10' SI RIPETE IL RIGORE! Antenucci sbaglia dal dischetto, ma l'arbitro fa ripetere il rigore poiché Chichizola aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta.20:57

9' CALCIO DI RIGORE PER IL BARI! Estévez commette un fallo netto in area su Cheddira.20:56

8' AMMONITO Estévez per un fallo in area di rigore su Cheddira.20:55

7' OCCASIONE BARI! Su assist di Antenucci, Cheddira sbuca alle spalle della difesa e calcia verso la porta trovando pronto Chichizola.20:55

5' Il Bari prova a reagire spingendosi in avanti.20:54

3' AMMONITO Terranova per fallo su Vazquez.20:55

3' GOL! PARMA-Bari 1-0. Rete di Man. Sull’assist in profondità di Vazquez, Man penetra in area e con un tiro a giro sul secondo palo fredda Caprile.



2' Estevez crossa dentro, il Bari spazza via con Maiello.20:49

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Parma-Bari. Il primo pallone è gestito dagli ospiti.20:48

Dirige l’incontro Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Davide Moro e Dario Garzelli. Il quarto uomo è Michele Giordano. La coppia Var è formata da Daniele Paterna e Davide Imperiale.19:50

Michele Mignani schiera in attacco Cheddira e Antenucci con Botta ad agire da trequartista. Indisponibili per i pugliesi Ceter e Vicari più lo squalificato Benedetti.20:27

I Ducali devono fare a meno di Buffon, Schiattarella, Cobbaut, Osorio e Hainaut. Ritorna a disposizione Oosterwolde negativizzatosi dopo aver contratto il covid-19. Pecchia si affida in attacco a Man ed Inglese con Vazquez a centrocampo per dare qualità.20:26

Il Parma non ha perso alcuna delle ultime cinque gare d’esordio stagionale in Serie B (2V, 3N); l’ultima sconfitta dei ducali nella prima partita di un campionato cadetto risale alla stagione 1987/88 (0-2 in casa, contro la Cremonese). Il Bari ha perso soltanto uno degli ultimi otto match d’esordio stagionale in Serie B (4V, 3N): sconfitta 1-2 v Cittadella, nell’agosto 2016.19:44

Parma e Bari si sono già affrontati due volte alla prima giornata di Serie B: pareggio 1-1, nel settembre 1961, in casa degli emiliani, e vittoria per 2-0 dei biancorossi, in casa dei pugliesi, nel settembre 1984.19:43

BARI (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Caprile, Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci - Maiello, Maita, Folorunsho - Botta - Cheddira, Antenucci. A disposizione: Frattali, Polverino, D'Errico, Gigliotti, Galano, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Dorval, Mallamo. All. Michele Mignani20:20

PARMA (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Chichizola - Del Prato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde - Estevez, Bernabé - Mihăilă, Vazquez, Man - Inglese. A disposizione: Corvi, Borriello, Balogh, Benedyczak, Tutino, Bonny, Sohm, Camara, Juric, Coulibaly, Circati, Zagaritis. All. Fabio Pecchia21:36

Il Bari, che proviene dal successo netto in Coppa Italia sul campo del Verona, torna a giocare nella serie cadetta a quattro anni di distanza dall'ultima apparizione.19:56

Il Parma, reduce dalla vittoria in Coppa Italia con la Salernitana, ospita i pugliesi nella prima giornata di Serie B.19:54