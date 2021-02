LIVE CREMONESE - LECCE 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori13:41

Benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Lecce, match valido per la 23° giornata di Serie B.13:41

La Cremonese viene dalla sconfitta contro il Venezia e ha un bisogno assoluto di fare punti oggi, perché la zona retrocessione dista soltanto due lunghezze. Il Lecce, invece, viene dal pareggio contro il Brescia e in generale non è in un ottimo momento, con la vittoria che manca da quasi un mese. I punti in classifica sono 32 e garantiscono l'8° posto, quindi è in piena corsa playoff.13:44

Ecco le formazioni ufficiali! La Cremonese scende in campo con il 4-2-3-1: Carnesecchi - Zortea, Ravanelli, Coccolo, Valeri - Gustafson, Castagnetti - Gaetano, Valzania, Baez - Ciofani. A disposizione: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Pinato, Nardi, Bartolomei, Pinato, Buonaiuto, Ceravolo, Celar, Colombo, Strizzolo.13:49

Il Lecce risponde con un 4-3-1-2 così composto: Gabriel - Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo - Majer, Hjulmand, Bjorkengren - Henderson - Rodriguez, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pisacane, Zuta, Monterisi, Nikolov, Maselli, Felici, Pettinari, Stepinski, Yalcin.13:52

Nella Cremonese, c'è Ravanelli al posto di Bianchetti squalificato. A centrocampo Pecchia da spazio a Gustafson. Ciofani e i 3 alle sue spalle sono tutti confermati. Corini lancia subito dal 1' Gallo e Rodriguez, panchina per Stepinski. Accanto a Lucioni c'è Meccariello e non Pisacane. Indisponibile Tachsidis, al suo posto Majer. Out anche Mancosu.14:13

Dirige il match il signor Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Il quarto ufficiale è Ros.13:59

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dalla Cremonese.14:01

3' Tiro di Baez dal limite, troppo debole.14:03

6' Buon inizio della Cremonese, che cerca di schiacciare il Lecce nella sua metà.14:06

7' GOL! CREMONESE-Lecce 1-0! RETE DI GIANLUCA GAETANO! Che azione! Palla recuperata sulla trequarti, Ciofani riceve e di prima serve Gaetano in profondità dentro l'area! L'ex Napoli non sbaglia davanti a Gabriel!



12' Il Lecce cerca subito la reazione, riversandosi nella metà avversaria e affidandosi a Coda, che cerca di ispirare i suoi.14:12

15' Rodriguez fermato per la seconda volta in offside. È stato un po' pigro a rientrare in questo caso.14:16

18' Fase di possesso del Lecce, che però commette diversi errori tecnici e subisce il dinamismo della Cremonese.14:18

20' Ottima palla dentro di Majer, Rodriguez viene anticipato.14:20