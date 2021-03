LIVE CREMONESE - REGGIANA 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto allo Stadio G. Zini per la sfida tra Cremonese e Reggiana, valevole per la ventottesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Dionisi della sezione de L’Aquila.13:08

Una lunghezza separa le squadre in classifica: la Reggiana occupa il quintultimo posto a quota 28 punti, la Cremonese ne ha raccolto uno in più. La gara di andata è terminata 1-1.13:08

Valeri penetra in area e mette in mezzo: Venturi blocca a terra.14:02

Buonaiuto si muove sul lato sinistro e mette in mezzo: Costa pulisce l'area.14:06

Fendente di Lunetta dalla destra, Bianchetti mette in corner.14:08

Il tiro dalla bandierina non causa pericoli dalle parti di Carnesecchi.14:09

13'

REGGIANA IN DIECI UOMINI. Libutti trattiene Buonaiuto, lanciato a rete. Rosso diretto per il difensore e punizione dal limite per i padroni di casa.14:14