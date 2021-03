LIVE PORDENONE - PESCARA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori13:05

Ventottesima giornata di Serie B, il Pordenone di Tesser ospita il Pescara in una sfida importante per la lotta alla salvezza: i Ramarri, dopo un ottimo inizio, si trova a soli cinque punti dalla zona play out; Delfini penultimi e alla ricerca della scossa per ridare linfa alla loro classifica.13:05

Le due formazioni non hanno mai pareggiato alcuna delle tre sfide di Serie B disputate finora: due successi per gli abruzzesi e uno dei Ramarri, proprio nel match d’andata. Due incroci anche in Coppa Italia dove i neroverdi sono stati eliminati in entrambe le edizioni al secondo turno: nel 2013-14 (0-1) e nel 2018/19 (ai rigori).13:07

Sono ufficiali le formazioni del match: PORDENONE che si schiera con il 4-3-1-2, Perisan - Vogliacco, Camporese, Barison, Chrzanowski -Magnino, Misuraca, Scavone - Mallamo - Morra, Ciurria.13:11

A disposizione del PORDENONE: Banse, Rossetti, Bindi, Biondi, Fasolino, Calò, Zammarini, Stefani, Musiolik, Secli, Falasco.13:16

La formazione del PESCARA: 3-5-2 per i Delfini, Fiorillo - Scognamiglio, Rigoni, Guth - Bellanova, Dessena, Valdifiori, Maistro, Masciangelo - Galano, Odgaard.13:14

A disposizione del PESCARA: Vokic, Busellato, Capone, Sörensen, Machín, Ceter, Memushaj, Giannetti, Nzita, Alastra, Fernandes, Omeonga.13:17

Tesser recupera Calò ma non lo schiera nei titolari, spazio in regia a Misuraca con Scavone e Magnino ai suoi lati. Mallamo sulla trequarti, in attacco coppia formata da Ciurria e Morra.13:23

Anche per Grassadonia un recupero importante, Ceter, che peró parte dalla panchina. In attacco sará Galano ad affiancare Odgaard, Valdifiori in regia, Maistro vince il ballottaggio con Machin. In difesa, assente Bocchetti, spazio a Rigoni.13:25

Dirige il match l'arbitro Juan Luca Sacchi.13:25

1' INIZIA PORDENONE - PESCARA! Primo pallone per i Ramarri.14:01

2' Pordenone con la classica maglia neroverde, Pescara in completo azzurro.14:02

2' Che rischio per Fiorillo! Il portiere perde il pallone in uscita, non ne approfitta Morra.14:03

3' MALLAMO! Ciurria mette in mezzo, sbaglia il rinvio Rigoni: il fantasista controlla ma, da due passi, calcia incredibilmente alto!14:04

4' Pordenone che controlla il possesso palla, Pescara chiuso nella propria trequarti.14:05

5' Ciurria cerca la percussione palla al piede, Scognamiglio lo ferma in angolo: Sacchi indica l'ultimo tocco del fantasista, rimessa dal fondo.14:06

6' Odgaard stoppa e calcia di potenza, attento Barison a chiudergli lo spazio per il tiro.14:07

7' SCAVONE! Colpo di testa della mezzala sul corner di Ciurria, palla di poco a lato!14:08

8' Pescara con la difesa a quattro, Rigoni a centrocampo in un 4-3-3 con Maistro e Galano ad accompagnare Odgaard.14:09

9' Gran stop a seguire di Maistro, Magnino costretto al fallo al limite dell'area.14:10

10' Galano calcia una punizione forte sul secondo palo, Barison anticipa Scognamiglio mettendo in out.14:11

11' AMMONITO Alessandro Vogliacco. Il terzino stende Maistro che si era involato sulla fascia. Primo giallo del match. 14:12

12' Galano cerca la conclusione dalla distanza, palla ampiamente a lato con Perisan in controllo.14:13

14' TRAVERSA DI CIURRIA! La punta si accentra e con il sinistro conclude di potenza, palla che colpisce la parte alta della traversa.14:15

15' Pescara che sta soffrendo molto i movimenti di Ciurria, libero di svariare su tutto il fronte offensivo.14:17

16' Sponda di Morra per Ciurria, Guth non si fida e calcia lontano: continua a spingere il Pordenone.14:17

17' Filtrante di Morra per Ciurria, ottima la diagonale di Bellanova che chiude l'avversario.14:18

18' Punizione per il Pordenone: Ciurria sul secondo palo, Morra stoppa e rimette in mezzo, con Guth che spazza lontano.14:19

19' Cross di Masciangelo, attento Perisan in presa alta: Pescara che cerca sempre la ripartenza in velocità.14:20

20' Problemi per Vogliacco, che chiede il cambio per un infortunio alla caviglia.14:22

21' Sostituzione PORDENONE: esce Alessandro Vogliacco, entra Roberto Zammarini.14:22

22' È Magnino ad abbassarsi sulla linea difensiva, Zammarini si posizione da mezzala destra.14:22

23' Galano cerca la ripartenza palla al piede ma é chiuso da Barison: Pescara che sta faticando a creare pericoli alla retroguardia dei Ramarri.14:25

24' Cross di Mallamo, stop di petto a seguire di Morra che calcia di potenza: Bellanova chiude in angolo.14:25

25' BARISON! Ancora Pordenone pericoloso da calcio d'angolo, colpo di testa dell'ex Bassano che termina a lato.14:26

27' Masciangelo crossa al centro, una deviazione di Magnino evita l'intervento di Odgaard: protestano i Delfini per un tocco di mano, indica di continuare Sacchi.14:29

28' A terra Morra per un problema al ginocchio: decisamente dolorante la punta, pronto un altro cambio obbligato per il Pordenone.14:30

29' Sostituzione PORDENONE: esce Claudio Morra, entra Sebastian Musiolik.14:30

30' Altro cross di Masciangelo, respinge Camporese: Mallamo spinge il contropiede ma é chiuso da Bellanova.14:31

32' Misuraca stende Maistro: punizione del Pescara con Galano che mete al centro, respinge Barison.14:33

33' Buon momento del Pescara, é il Pordenone ora a doversi difendere nella propria metà campo.14:33

34' Prima percussione di Bellanova, Chrzanowski lo ferma in angolo. Salgono le torri del Pescara.14:34

34' AMMONITO Nicola Rigoni. Il mediano stende Mallamo lanciato in contropiede, fallo tattico del centrocampista. 14:35

35' Punizione per il Pordenone: Misuraca al centro, mette in angolo Galano.14:36

36' ODGAARD! Conclusione potente dal limite della punta, attento Perisan sul suo palo.14:37

38' Molto equilibrio in questi ultimi minuti, Pescara che ha preso metri rispetto all'inizio di primo tempo, Pordenone meno arrembante.14:39

39' Gran chiusura di Scognamilgio sul primo palo dopo un cross potente di Magnino.14:40

40' AMMONITO Raoul Bellanova. Intervento in ritardo su Chrzanowski, giallo anche per l'esterno del Pescara. 14:41

41' Squadre abbastanza nervosa, molti gli interventi duri da parte di entrambe le formazioni.14:42

43' Valdifiori blocca fallosamente Musiolik a centrocampo, solo richiamo per l#esperto mediano che chiede immediatamente scusa all'avversario.14:44

44' Rigoni allontana un cross di Barison dalla trequarti: repentini cambi di fronte in questo finale.14:45

45' MUSIOLIK! Palla di Mallamo per la punta che calcia di prima intenzione: palla sull'esterno della rete.14:46

45'+1' Un minuto di recupero.14:46

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PORDENONE - PESCARA! Partita ancora bloccata sullo 0-0!14:48

Gara equilibrata a Lignano, Pordenone che inizia molto bene trovando anche la traversa con Ciurria, nel finale esce il Pescara che peró impegna Perisan solo con una conclusione di Odgaard.14:50