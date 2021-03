LIVE REGGINA - MONZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti al Granillo di Reggio Calabria per la nona giornata di ritorno di Serie B: i padroni di casa della Reggina ospitano il Monza.11:15

Dopo aver totalizzato 15 punti, grazie a 4 vittorie e 3 pareggi, la Reggina è incappata in una sconfitta contro l'Empoli e un pareggio in casa del Pisa. I 5 punti di vantaggio sul quint'ultimo posto, occupato dalla Reggiana, sono comunque un bottino discreto da preservare.13:20

Nonostante i recuperi di Denis, Montalto ed Edera, Baroni non può di certo sorridere vedendo in infermeria ancora 6 giocatori: Rossi, Gasparetti, Vasic, Petrelli, Kingsley e Faty.13:21

I brianzoli di Cristian Brocchi vogliono agganciare momentaneamente l'Empoli in testa alla classifica, attendendo il match delle 18 dei toscani a Vicenza. Il successo in casa contro il Pordenone, grazie ai gol di Frattesi e Gytkjaer, ha interrotto una striscia di due pareggi consecutivi. 13:22

Quest'oggi sarà assente per squalifica Carlos Augusto, espulso nell'incontro di sabato scorso. Indisponibili per problemi fisici invece Gytkjaer e Barberis.13:21

Rischia Scozzarella al limite dell'area avventurandosi in un dribbling pericoloso: un fallo di Bianchi permette al Monza di risistemarsi. 14:04

BRIVIDI PER LA REGGINA! Nicolas calcia malissimo un rinvio che cade a spiovente nella propria area di rigore: Balotelli cerca di dar fastidio a Cionek ma la difesa calabrese si salva in qualche modo. 14:07

Bellomo calcia direttamente in porta: deviazione di testa di Balotelli e smanacciata definitiva di Di Gregorio. 14:09

Okwonkwo di testa non trova la porta su un traversone dalla sinistra. 14:09

Scozzarella chiude bene su un tentativo di dribbling di Folorunsho in area di rigore. 14:15

Rivas si accentra bene dalla destra ma col sinistro conclude debolmente: comoda parata per Di Gregorio. 14:16

20'

Schema del Monza da palla inattiva per trovare Boateng da solo in area di rigore: l'ex Milan non colpisce benissimo il pallone permettendo alla Reggina di spazzare. 14:22