Al Sinigaglia tutto pronto per Como-Cagliari, prima giornata di Serie B.19:06

I lariani, protagonisti del mercato estivo con colpi quali Fabregas, Mancuso e Baselli, affrontano i sardi scottati dalla retrocessione dalla Serie A e affidati al tecnico Liverani che può contare su bomber Lapadula in attacco.19:40

4-3-3 per il Cagliari: Radunovic - Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa - Deiola, Makoumbou, Viola - Desogus, Pavoletti, Zito. A disp.: Aresti; Ciocci, Boccia, Carboni, Palomba, Farago, Kourfalidis, Lella, Nandez, Rog, Pereiro, Lapadula.20:24

Liverani opta per il tridente formato da Pavoletti e i giovani Primavera Desogus, all'esordio in Serie B, e Zito (che lo scorso anno ha giocato qualche minuto proprio con la maglia del Como). Makoumbou in mediana, Obert scala al centro della difesa con Zappa sulla fascia.19:58