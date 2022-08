Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo-Perugia, gara valida per la 1a giornata del campionato di Serie B.20:14

Alla guida dei padroni di casa ci sarà il neo allenatore Eugenio Corini, che raccoglie l’eredità lasciata da Silvio Baldini. Proprio Corini nella scorsa stagione, alla guida del Brescia, aveva eliminato il Perugia nel turno preliminare dei playoff.20:26

I rosanero dopo anni bui sono tornati nella serie cadetta e, con la nuova proprietà, la City Fooball Group (la stessa di Manchester City e New York City), puntano in alto per la nuova stagione.20:27

Anche il Perugia si appresta ad affrontare la nuova stagione sotto una nuova guida tecnica, quella di Fabrizio Castori, un esperto della categoria. Nella passata stagione il Perugia aveva concluso all’ottava posizione al termine di un buon campionato.20:29

Sono 30 i precedenti tra le due squadre: 10 sono le vittorie per i padroni di casa, 11 quelle per gli ospiti, mentre sono 9 i pareggi.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si presenta con un 4-2-3-1: Pigliacelli - Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala- Darmiani, Broh – Valente, Floriano, Elia - Brunori.20:30

Il Palermo di Corini si dispone con un 4-2-3-1, con Brunori a guidare l’attacco rosanero, sostenuto da Valente, Floriano ed Elia. La diga in mezzo al campo formata da Darmiani e Broh. In difesa Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Sala. In porta Pigliacelli.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Perugia risponde con un 3-5-1-1: Gori – Sgarbi, Curado, Dell’Orco - Casasola, Iannoni, Vulic, Lisi, Righetti – Kouan – Melchiorri.20:31