Un Palermo alla ricerca di punti salvezza ospita un Pisa reduce da un inizio veramente deludente di campionato: solo sei i punti per i toscani, uno in meno dei siciliani.13:36

Corini schiera dal primo minuto Gomes e Broh in mediana, solo panchina per Stulac. In attacco, Brunori supportato da Elia e Di Mariano.13:42