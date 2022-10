Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Reggina, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B.13:39

Sfida d'alta classifica allo Stadio Ennio Tardini di Parma, dove si affrontano i padroni di casa settimi in classifica e la Reggina capolista. I ducali, a quota 13 punti, cinque in meno rispetto agli amaranto, sono reduci da tre risultati utili consecutivi, due vittorie e il pareggio nell'ultima giornata sul campo del Pisa. Tra le mura amiche, i crociati hanno collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta.13:43

Vetta della classifica in coabitazione con Bari e Frosinone (che ha giocato una partita in più) per la Reggina, che nell'ultimo turno ha vinto 3-0 il derby con il Cosenza. Lontano dallo Stadio Oreste Granillo, però, sono arrivate le uniche due sconfitte stagionali, contro Ternana e Modena.13:45