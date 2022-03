LIVE VICENZA - PARMA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Romeo Menti di Vicenza

Città: Vicenza

Capienza: 17163 spettatori17:55

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Vicenza e Parma.17:55

Manca poco all'inizio di Vicenza-Parma. Padroni di casa in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta contro il Monza, gialloblu reduci da un pareggio interno.17:55

Formazione VICENZA (4-4-2): Grandi - Maggio, Brosco, Padella, Crecco - Dalmonte, Bikel, Cavion, Da Cruz - Diaw, Teodorczyk.18:33

Formazione PARMA (3-4-2-1): Turk - Delprato, Danilo, Balogh - Man, Camara, Sohm, Coulibaly - Tutino, Sits - Benedyczak.18:34

Panchina VICENZA: Confente, Gerardi, Pasini, Boli, Bruscagnin, Djibril, Cester, Zonta, Meggiorini, Giacomelli, Alessio.18:28

Panchina PARMA: Rossi, Rispoli, Circati, Zagaritis, Oosterwolde, Piga, Bonny, Correia, Simy, Pandev, Traore, Mallamo.18:02

Le scelte di Brocchi: in attacco spazio a Teodorczyk e Diaw, Da Cruz a supporto. Bikel e Cavion in mediana, out Ranocchia.18:29

Le scelte di Iachini: in avanti c'è Benedyczak, Simy e Pandev in panchina. Coulibaly e Man sulle fasce, Camara e Sohm a metà campo. Out Buffon, squalificato Vazquez.18:05

Il Parma ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie B.18:05

1' Inizio primo tempo di VICENZA-PARMA. Direzione di gara affidata dall'arbitro Pezzuto.18:30

3' Diaw arriva sul fondo, ma non trova spazio per il cross.18:33

5' Lancio di Crecco, tocca Teodorczyk, spazza Danilo.18:35

7' Da Cruz non si fa saltare da Coulibaly, riparte il Vicenza.18:38

10' Tiro di Teodorczyk deviato, il pallone si impenna, blocca Turk.18:40

13' Dalmonte non controlla la sfera, sfuma l'azione del Vicenza.18:43

15' Cavion resta a terra dopo un contrasto con Sohm, gioco fermo.18:45

18' Teodorczyk guadagna un corner, problemi per Danilo.18:48

19' Angolo battuto senza esito, Danilo rientra in campo.18:50

20' Cross rasoterra di Tutino, allontana Brosco.18:50

23' Rimessa laterale di Maggio, Teodorczyk scivola, il pallone rotola sul fondo.18:53

26' Da Cruz di tacco per Crecco, Camara chiude in corner.18:55

26' Corner di Crecco, colpo di testa di Brosco respinto dal corpo di Sohm.18:56

27' Ammonito CAVION per gioco scorretto su Camara.18:57

30' Fallo in attacco di Diaw, nulla di fatto per il Vicenza.19:00

32' Tutino in gol sugli sviluppi di un corner, ma è in posizione di fuorigioco. Controllo Var in corso.19:05

32' GOL! Vicenza-PARMA 0-1! Rete di Tutino. Sugli sviluppi di un corner Tutino insacca da due passi dalla porta. Il tentativo di giocata di Brosco rimette in gioco l'attaccante, rete convalidata.



34' L'arbitro è stato richiamato dal Var per valutare la posizione di Tutino.19:07

36' Reazione del Vicenza, ma gli ospiti non concedono varchi.19:08

39' Il Parma torna in attacco, Sits guadagna un calcio d'angolo.19:09

41' Man dalla bandierina, pallone troppo alto per tutti.19:11

42' Ammonito BALOGH per gioco scorretto su Diaw.19:12

43' Ammonito DA CRUZ per gioco scorretto su Tutino.19:13

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.19:15

45'+2' Fine primo tempo: VICENZA-PARMA 0-1. Tutino al 32' sblocca il risultato.19:17

Parma avanti di misura all'intervallo, primo tempo con poche occasioni: Tutino al 32' sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner, rete convalidata dopo un controllo Var dell'arbitro.19:19

Tre ammoniti nel corso del primo tempo: Cavion e Da Cruz per il Vicenza, Balogh per il Parma.19:20

46' Inizio secondo tempo di VICENZA-PARMA. Nessun cambio durante l'intervallo.19:32

48' Fallo in attacco di Benedyczak, si ferma l'azione del Parma.19:35

49' Benedyczak al tiro da dentro l'area, murato da Brosco.19:36

52' Fallo di Balogh su Da Cruz, proteste dei giocatori del Vicenza che chiedono il secondo giallo. Animi accesi in campo.19:40

53' Ammonito CRECCO per comportamento non regolamentare.19:40

53' Ammonito CAMARA per comportamento non regolamentare.19:40

54' Scintille tra Crecco e Camara, l'arbitro ammonisce entrambi.19:41

56' Sostituzione VICENZA: entra Meggiorini esce Teodorczyk.19:43

56' Sostituzione VICENZA: entra Boli esce Dalmonte.19:43

57' Cavion calcia da fuori area, pallone in curva.19:43

60' Diaw in gol dopo un'azione personale, ma è in evidente posizione di fuorigioco.19:48

61' Staff medico in campo, problemi per Camara: chiesto il cambio.19:47

63' Sostituzione PARMA: entra Traore esce Camara.19:50