Grazie per aver seguito la diretta di Como-Alessandria e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.20:37

I padroni di casa trovano la seconda vittoria consecutiva e si rilanciano in campionato, segnando due gol senza subirne alcuno. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche e caratterizzato da un'occasione per parte (La Gumina per il Como, Marconi per l'Alessandria), gli uomini di Giacomo Gattuso rientrano alla grande in campo e non faticano più di tanto a trovare la rete del vantaggio, con una grande giocata di Bellemo. I grigi provano una reazione che si rivela, però, confusionaria, e subiscono la rete del 2-0 da Parigini, subentrato nel finale.20:35

Vittoria meritata per il Como, che costruisce il successo nel secondo tempo, sfruttando la grande giocata di Bellemo e un'ottima fase difensiva, grazie alla quale gli uomini di Gattuso non hanno concesso nulla agli avversari. Decisamente troppo timida l'Alessandria, che in 90 minuti è riuscita a creare una sola occasione con Marconi e nel finale ha subito ingenuamente il gol del 2-0.20:32

90'+6' Fischio finale di COMO-ALESSANDRIA: 2-0. Le reti di Bellemo e Parigini regalano la vittoria ai padroni di casa.20:28

90'+5' GOL! COMO-Alessandria 2-0! Rete di Vittorio Parigini! Arrigoni recupera caparbiamente un pallone che sembrava perso, mette il pallone dietro per Parigini che riscatta immediatamente l'errore precedente, battendo Pisseri praticamente a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Vittorio Parigini20:28

90'+4' CHE PARATA DI PISSERI! Con l'Alessandria tutta sbilanciata in attacco, Parigini si ritrova a tu per tu con Pisseri ma si fa ipnotizzare dal portiere dei grigi. Sulla ribattuta Mantovani è bravissimo ad arrivare prima di Gabrielloni, evitando il gol.20:26

90' Quarta sostituzione per il Como. Esce Antonino La Gumina, entra Matteo Solini.20:29

90' Segnalati cinque minuti di recupero.20:22

88' Parigini lavora un pallone messo giù da La Gumina, punta Parodi e prova il tiro da fuori area. La sua conclusione sul primo palo è troppo lent e viene bloccata da Pisseri.20:19

85' Terza sostituzione per il Como. Fuori Andrea Cagnano, dentro Vittorio Parigini.20:16

83' Quinta sostituzione per l'Alessandria. Esce Michele Marconi, entra Simone Corazza.20:15

82' Gioco fermo al Sinigaglia. Cagnano è costretto a terra a causa dei crampi.20:12

80' Seconda sostituzione per il Como. Moutir Chajia lascia spazio a Nicolas Ioannou.20:10

80' Prima sostituzione per il Como. Fuori Ettore Gliozzi, dentro Alessandro Gabrielloni.20:10

76' Quarta sostituzione per l'Alessandria. Finisce la partita di Simone Benedetti, al suo posto Abou-Malal Ba.20:09

76' Terza sostituzione per l'Alessandria. Fuori Andrea Palazzi, dentro Tommaso Milanese.20:06

75' I grigi continuano a cercare il varco giusto, ma il Como si difende con ordine senza rischiare nulla.20:06

72' Cross di Bellemo dall'esterno che viene allontanato dalla difesa ospite. Il pallone finisce sul destro di Arrigoni che prova il tiro al volo, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta.20:03

69' L'Alessandria sta provando a cercare il pareggio, ma finora la reazione dei grigi appare troppo disordinata.20:00

66' Seconda sostituzione per l'Alessandria. Mattia Mustacchio lascia spazio a Francesco Orlando.19:57

65' Prima sostituzione per l'Alessandria. Esce Simone Palombi, entra Aristidi Kolaj.19:56

63' GOL ANNULLATO AL COMO! La Gumina realizza il gol del 2-0 con un bel colpo di testa ma Pezzuto annulla tutto su segnalazione del VAR.19:56

60' Tante interruzioni in questo momento della partita. I molti falli stanno impedendo la fluidità del gioco delle due squadre.19:55

57' Il Como sembra essere in controllo del match, l'Alessandria ha provato a reagire ma finora non si è resa pericolosa.19:48

54' La risposta dell'Alessandria è affidata al sinistro di Mustacchio, che prova un tiro a giro dal limite dell'area. La sua conclusione, però, è molto debole e viene bloccata agevolmente da Gori.19:44

51' Splendida giocata di Chajia! Il belga riceve palla sull'esterno, punta Parodi, converge verso il centro e trova lo spazio per il tiro. La sua conclusione con il destro finisce vicinissima al palo alla sinistra di Pisseri.19:53

48' GOL! COMO-Alessandria 1-0! Rete di Alessandro Bellemo! Gliozzi lavora un pallone sull'esterno e mette in area un pallone che Bellemo lascia scorrere. Il capitano del Como disorienta Lunetta, si crea lo spazio per il tiro e fa partire un destro incrociato che finisce a fil di palo della porta difesa da Pisseri.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bellemo19:39

45' Fischio d'inizio del secondo tempo di COMO-ALESSANDRIA. Si riparte dal risultato di 0-0 con gli stessi 22 della prima frazione.19:38

L'impressione è che il match possa essere risolto soltanto grazie a un episodio o a una giocata individuale. Nel Como ci si attende di più dalla coppia La Gumina-Gliozzi, con Parigini che scalpita in panchina. Gli ospiti, invece, devono sperare in un cambio di marcia da parte di Marconi, finora controllato bene da Varnier, mentre Corazza è pronto a subentrare.19:33

Nessun gol nella prima frazione di questa sfida valida per l'ottavo turno del campionato di Serie B. Gara in cui nessuna delle due squadre è stata in grado finora di eccellere, tanto che le emozioni del primo tempo sono condensate in due occasioni da gol, una per parte. Prima ha una grande opportunità La Gumina, che a tu per tu con Pisseri non trova il modo di superarlo. La risposta dell'Alessandria è affidata al colpo di testa di Marconi, che termina di poco al lato della porta di Gori.19:21

45' Finisce il primo tempo di COMO-ALESSANDRIA: 0-0. Reti bianche e match equilibrato nei primi 45 minuti del Sinigaglia.19:18

42' Partita molto spezzettata in questo primo tempo. Le due squadre non riescono a sviluppare il gioco in modo fluido.19:15

39' Gioco temporaneamente fermo a Como a causa di un pallone di troppo gettato in campo dalle tribune dello stadio.19:12

36' Non si sblocca il match del Sinigaglia. Una sola occasione per parte e tanta battaglia a centrocampo tra Como e Alessandria.19:09

33' Iovine fa partire un traversone sulla trequarti che per poco non si trasforma in un tiro in porta. Bravo Pisseri a scegliere il tempo giusto per bloccare il pallone in aria.19:06

30' Grande giocata di Chajia, che disorienta Parodi con le finte e crossa in area per La Gumina. L'ex attaccante del Palermo, lasciato completamente solo, non trova l'impatto giusto con il pallone, che termina sul fondo.19:53

28' PALLA GOL PER MARCONI! Splendida azione dell'Alessandria, conclusa dal gran cross di Parodi. Marconi anticipa benissimo Varnier, ma il suo colpo di testa finisce a un centimetro dal palo della porta di Gori.19:01

27' Cross pericoloso di Cagnano, che mette un bel pallone di prima sul quale non riesce ad arrivare Gliozzi. Iovine impatta il pallone sul secondo palo, ma il suo tiro è un appoggio per Pisseri.18:59

24' Bell'azione personale di Chajia, che riceve il passaggio di Cagnano, dribbla un avversario e prova il tiro a giro. La sua conclusione, però, è centrale e viene bloccata in due tempi da Pisseri.18:57

22' Partita molto equilibrata al Sinigaglia. L'unica occasione registrata finora è quella fallita da La Gumina, ipnotizzato da Pisseri.18:55

19' Lunetta crossa dalla trequarti, Marconi anticipa tutti ma non trova il modo di colpire verso la porta.18:51

16' Buona opportunità sprecata da Palombi, che vince un paio di contrasti al limite dell'area, converge verso il centro e calcia con il destro. La sua conclusione, però, è svirgolata e finisce molto lontana dalla porta di Gori.18:49

14' Cross pericoloso da parte di Vignali, che lascia partire un traversone tagliato dal vertice dell'area di rigore. Attenta la difesa grigia, che allontana la minaccia.18:46

11' AMMONITO Tommaso Arrigoni. Il centrocampista del Como entra in ritardo su Marconi, rifilandogli un pestone.18:44

9' CHE OCCASIONE PER LA GUMINA! La difesa dell'Alessandria si muove malissimo, con Benedetti che si fa anticipare facilmente da Gliozzi. Quest'ultimo tocca in profondità per La Gumina che si trova a tu per tu con Pisseri, ma calcia debolmente e si fa parare il tiro dall'estremo difensore.18:43

6' Le due formazioni sono molto aggressive. Il pressing alto non concede uscite facili a entrambe le difese.18:39

3' Inizio di partita blando a Como. Le squadre si studiano e sono attente a non concedere nulla all'avversario.18:36

Fischio d'inizio di COMO-ALESSANDRIA. Primo pallone del match giocato dai padroni di casa.18:32

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Tra pochi secondi l'arbitro Ivano Pezzuto darà il via al match.18:30

Moreno Longo propone due modifiche rispetto alla squadra che ha battuto il Cosenza nell'ultimo turno. Rivoluzione nel terzetto difensivo, dove Benedetti e Mantovani rilevano Di Gennaro e Parodi. Quest'ultimo scala sull'esterno a centrocampo, con Chiarello che finisce in panchina.18:29

Solo due cambi per Giacomo Gattuso rispetto alla formazione che ha avuto la meglio sul Brescia. Fuori Parigini e Cerri, con il primo in panchina e il secondo indisponibile. Al loro posto partono titolari Chajia e Gliozzi.18:27

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Alessandria si schiera in campo con un 3-4-1-2: Pisseri - Prestia, Benedetti, Mantovani - Parodi, Casarini, Palazzi, Lunetta - Mustacchio - Marconi, Palombi. A disposizione: Crisanto, Russo, Di Gennaro, Pierozzi, Beghetto, Milanese, Ba, Chiarello, Orlando, Kolaj, Corazza, Arrighini.18:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera in campo con un 4-4-2: Gori - Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano - Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia - Gliozzi, La Gumina. A disposizione: Facchin, Bolchini, Ioannou, Bertoncini, Toninelli, Solini, H'Maidat, Balashi, Bovolon, Zito, Parigini, Gabrielloni.18:23

Anche gli ospiti, al terzultimo posto, hanno ottenuto la loro prima vittoria nell'ultimo turno, battendo il Cosenza in casa. Prima, gli uomini di Moreno Longo avevano collezionato un solo punto, sul campo del Perugia, a fronte di cinque sconfitte, di cui tre lontano dallo Stadio Moccagatta.18:20

Sfida tra due squadre al momento in zona retrocessione quella tra il Como e l'Alessandria. I padroni di casa, quartultimi in classifica, sono reduci dalla grande vittoria in casa del Brescia, l'unica ottenuta finora in campionato. Prima, infatti, i lombardi avevano collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte. Tra le mura amiche, la squadra di Giacomo Gattuso ha conquistato un solo punto.18:17

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como e Alessandria, gara valida per l'ottava giornata di Serie B. 18:10