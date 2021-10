Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:08

Nel prossimo turno di Serie B il Perugia giocherà in trasferta sul campo del Lecce, per il Brescia impegno casalingo contro la Cremonese.18:08

Il Perugia piega il Brescia, rete decisiva di De Luca al 25' dal dischetto. Seconda sconfitta consecutiva per gli ospiti, poco incisivi in avanti.18:08

Ammonito LISI per gioco scorretto su Bajic.18:03

OCCASIONE BRESCIA! Tramoni con il mancino impegna Chichizola, il portiere blocca il pallone in due tempi.17:54

Brescia a trazione anteriore con tre attaccanti in campo.17:47

Ammonito BAJIC per gioco scorretto su Falzarano.17:48

Ammonito DELL'ORCO per gioco scorretto su Palacio.17:44

70'

Chichizola rischia ma non paga dazio, in uscita bassa il portiere non trattiene il pallone, spazza Sgarbi.17:42