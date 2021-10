LIVE VICENZA - REGGINA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori13:08

Dopo un inizio di stagione molto difficile ed un cambio di allenatore, il Vicenza vuole ripartire dopo questa sosta con una vittoria: di fronte peró una Reggina di Menez in orbita play off e alla rincorsa dell'ottavo posto.13:08

I biancorossi, dopo sei sconfitte consecutive, hanno trovato il successo contro il Pordenone, Reggina che non vince da tre turni e reduce dalla sconfitta con il Pisa.13:09

Sono ufficiali le formazioni del match: VICENZA che si schiera con il 3-4-1-2, Grandi - Padella, Pasini, Brosco - Di Pardo, Ranocchia, Zonta, Calderoni - Dalmonte - Diaw, Longo.13:16

A disposizione del VICENZA: Pizzignacco, Convente, Bruscagin, Ierari, Sandon, Crecco, Proia, Pontisso, Taugourdeau, Giacomelli, Mancini, Meggiorini.13:18

La formazione della REGGINA: 4-4-2 per Aglietti che schiera Turati - Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara - Ricci, Crisetig, Bianchi, Bellomo - Menez, Galabinov.13:21

A disposizione della REGGINA: Aglietti, Amione, Lakicevic, Liotti, Cortinovis, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Rivas, Denis, Montalto, Tumminiello.13:21

Brocchi schiera la sua difesa a tre, in attacco Longo preferito a Meggiorini, in mediana con Tonta Ranocchia e non Taugourdeau. Dalmonte a dare fantasia sulla trequarti.13:22

Aglietti sceglie il talento di Menez per fare coppia con Galabinov, Ricci e Bellomo larghi sulle fasce, Bianchi con Crisetig in mediana. In difesa, Loiacono preferito a Lakicevic.13:23

Il prossimo sarà il 13° incontro tra Vicenza e Reggina in Serie B: il bilancio sorride ai calabresi che vantano sei successi a fronte dei tre per i veneti – completano il quadro tre pareggi, arrivati tutti nelle ultime tre sfide giocate in Veneto.13:25

Dirige il match l'arbitro Matteo Gariglio.13:30

1' INIZIA VICENZA - REGGINA! Primo pallone per gli ospiti.14:00

1' Vincenza con la classica maglia biancorossa, Reggina in completo granata.14:01

2' Pallonata che colpisce in pieno Di Chiara, l'arbitro Gariglio ferma momentaneamente il gioco.14:02

3' Rinvio errato di Padella, palla per Menez che viene anticipato da Brosco in angolo: primo corner del match.14:03

4' DI CHIARA! Schema su angolo per la Reggina, palla arretrata di Bellomo per la conclusione al volo che termina di poco alta.14:04

5' RISPONDE IL VICENZA! Diaw in velocità trova lo spazio per il cross, Dalmonte non arriva per pochi centimetri alla deviazione vincente.14:05

7' Azione tutta di prima della Reggina, cross di Di Chiara dal fondo, Brosco anticipa Galabinov.14:06

8' Pasini con una scivolata in area respinge un rigore in movimento di Galabinov, azione ferma per il fuorigioco iniziale di Bellomo.14:08

9' Longo batte una rimessa veloce per Diaw, chiude Bianchi: proteste della difesa della Reggina perché gioco continuato con Stavropoulos a terr.14:09

10' Vicenza che sta cercando spesso il lancio per Longo, finora ben contenuto dalla difesa della Reggina.14:11

11' Cross di Bellomo, Galabinov manda di poco a lato: azione fermata per il fallo in attacco del bulgaro ex Bassano.14:11

12' Cross di Di Pardo, deviazione di Diaw ostacolato da Cionek: blocca facilmente Turati.14:12

14' Reggina che continua a pressare alto, Vicenza spesso costretto ad alzare il pallone per Longo e Diaw.14:15

15' Diaw steso al limite dell'area da Cionek: punizione da posizione pericolosa per i biancorossi.14:15

17' RANOCCHIA! La punizione a giro del mediano termina di poco alta sopra la traversa.14:17

17' AMMONITO Nicolò Bianchi. Intervento in ritardo su Dalmonte che era partito in velocitá. 14:17

18' Slalom a centrocampo di Ranocchia, Crisetig lo stende, rischiando anche lui il giallo.14:18

19' Punizione di Ranocchia sul secondo palo, la sponda di Padella termina direttamente sul fondo.14:19

20' Menez sempre braccato da almeno due giocatori del Vicenza: Brocchi non vuole che il francese si accenda.14:20