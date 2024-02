Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori19:04 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Cremonese, gara che apre la 25esima giornata del campionato di Serie B 2023/24.19:04

L’Ascoli si trova in piena lotta salvezza al 17esimo posto. 22 i punti sin qui racimolati, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e 12 ko. La formazione allenata da Castori viene da due sconfitte consecutive con Sudtirol e Catanzaro. 20:01

La Cremonese occupa il secondo posto in classifica (una posizione che garantirebbe la promozione diretta) a quota 45 punti e prosegue la sua rincorsa al Parma, distante sei lunghezze. I grigiorossi inseguono tre punti preziosi per staccare Venezia e Como.20:03

L'Ascoli in casa ha vinto solo tre volte in questa stagione e nei precedenti al Del Duca ha perso quattro volte su quattro contro gli avversari di giornata.20:10

La Cremonese è invece la squadra che vanta il miglior rendimento lontano dalle mura amiche, con una media di 2,09 punti.20:10

FORMAZIONE ASCOLI (3-4-1-2): Viviano - Mantovani, Bellusci, Vaisanen - Falzerano, Masini, Di Tacchio, Celia - Caligara - Mendes, Rodriguez. 20:13

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia - Vazquez, Coda.20:13

Diverse novità nel 3-4-1-2 scelto da Castori. Out a sorpresa capitan Botteghin, al suo posto Vaisanen con Bellusci centrale di difesa. Sulla trequarti Caligara preferito a D’Uffizi, subito dentro il rientrante Mendes in tandem con Rodriguez. Out Bogdan, Gagliolo e Nestorovki per infortunio, oltre allo squalificato Valzania.20:26

Consueto 3-5-2 per la Cremonese e nessun vero colpo di scena: in campo l’ex Sernicola e la coppia composta da Vazquez e Coda. Non ci sono Majer e Johnsen, entrambi squalificati, oltre agli indisponibili Tuia a Collocolo.20:26

L’arbitro del match è Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano. Al Var Davide Massa di Imperia, assistente al Var Gianpiero Miele di Nola.20:27