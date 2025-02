90'+8' E' FINITA! CESENA-PISA 1-1! Reti di Touré e La Gumina. 19:17

90'+6' Uscita in mischia di Klinsmann che fa sua la sfera. 19:15

90'+5' Corner per il Pisa conquistato da Arena. 19:14

90'+4' Contropiede del Cesena ma Russo sbaglia l'intensità del passaggio finale. 19:13

90'+2' AMMONITO ANGORI: simulazione. 19:11

90' Sei minuti di recupero. 19:10

88' Cross di Sernicola, il portiere di casa anticipa Abildgaard in corner. 19:08

87' CELIA SALVA SU MORUTAN! Sinistro da due metri a Klinsmann battuto, salvataggio provvidenziale. 19:07

86' Traversone di Angori per Sernicola, pallone sul fondo. 19:05

85' AMMONITO RUSSO: simulazione in area di rigore. 19:04

82' QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Arena, esce Canestrelli. 19:02

81' Conclusione di Hojholt respinto dalla retroguardia di casa. 19:01

79' PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per il numero 27 bianconero. 19:00

79' GOL! CESENA-Pisa 1-1! Rete di La Gumina. Pareggio dei padroni di casa: Russo aggancia e calcia potente, Semper respinge e La Gumina insacca.



78' Sernicola si accentra e calcia, sinistro murato. 18:57

76' Il Cesena alza il baricentro nonostante l'inferiorità numerica. 18:56

75' Bonfanti chiude sull'inserimento di Bastoni. 18:54

73' UN'ALTRA AMMONIZIONE: cartellino giallo per Klinsmann. 19:16

73' PISA PERICOLOSO! Affonda Bonfanti, poi calcia Sernicola in maniera sbilenca e Morutan non inquadra lo specchio di porta. 18:53

71' AMMONITO MENDICINO: fallo su Morutan. 18:50

70' QUINTO CAMBIO NEL CESENA: entra Bastoni, esce Piacentini. 18:50

70' QUARTO CAMBIO NEL CESENA: entra Antonucci, esce Saric. 18:49

68' Abildgaard dribbla Klinsmann ma perde la sfera sul fondo. Check del VAR, non c'è rigore. 18:49

67' QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Abildgaard, esce Piccinini. 18:47

67' TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Morutan, esce Tramoni. 18:46

66' PISA AL TIRO! Moreo controlla, entra in area e calcia: destro bloccato a terra dall'estremo difensore bianconero. 18:45

64' Lancio troppo profondo per Adamo, Semper fa suo il pallone. 18:44

63' Angori alla conclusione dalla media distanza, alto in curva. 18:42

61' Sventagliata di Canestrelli verso Moreo, il quale non aggancia, sfera a Klinsmann. 18:40

59' SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Hojholt, esce Meister. 18:38

58' PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Sernicola, esce Touré. 18:38

58' Sinistro al volo di Angori sul traversone di Touré, tiro alto. 18:37

57' AMMONITO TOURE': fallo su La Gumina. 18:36

55' Possesso palla dei padroni di casa. 18:34

53' AMMONITO ADAMO: grande nervosismo in campo e sugli spalti. 18:33

52' TERZO CAMBIO NEL CESENA: entra Celia, esce Berti. 18:32

50' Cross rasoterra di Angori, Mangraviti anticipa tutti e allontana la sfera. 18:31

49' ESPULSO DONNARUMMA! Maresca espelle il numero 7 bianconero dopo aver rivisto al monitor il fallo su Touré. 18:29

48' Fallo di Donnarumma su Touré, il direttore di gara ammonisce ma c'è un controllo del VAR. 18:29

46' SECONDO CAMBIO NEL CESENA: entra Russo, esce Shpendi. 18:25

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CESENA-PISA! Si riparte dal punteggio di 0-1. 18:24

Squadre negli spogliatoi: Mignani studia le mosse per recuperare il risultato, Inzaghi per difendere il vantaggio. 18:15

All'intervallo il Pisa conduce all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi grazie al colpo di testa vincente di Touré su assist di Meister. Occasione fallita in precedenza da Tramoni. Il Cesena si è visto annullare due gol (La Gumina e Adamo) per fuorigioco. Infortunio a Francesconi. 18:12

45'+6' FINE PRIMO TEMPO! CESENA-PISA 0-1! Rete di Touré al 33'. 18:08

45'+4' Recupero prolungato per l'attesa del controllo del VAR. 18:07

45'+3' GOL ANNULLATO AL CESENA! Gran destro al volo di Adamo ma è in offside al momento dell'assist di Donnarumma. 18:06

45'+1' Inizia il recupero di 4 minuti. 18:02

45' Meister non controlla la sfera e spreca una potenziale occasione da rete, consentendo a Klinsmann di spazzare. 18:02

44' Assist di Piccinini, Bonfanti prova la conclusione in proiezione offensiva, pallone fuori misura. 18:00

43' Traversone in area, Shpendi non aggancia, blocca Semper. 17:59

41' AMMONITO MEISTER: fallo su Mendicino. 17:57

40' Uscita di Klinsmann fuori dall'area per anticipare Meister. 17:56

39' AMMONITO CANESTRELLI: trattenuto Saric. 17:55

37' PRIMO CAMBIO NEL CESENA: entra Mendicino, esce Francesconi. 17:54

36' FRANCESCONI KO! Mignani costretto alla sostituzione. 17:54

35' Gioco fermo: scontro tra Tramoni e Francesconi, ha la peggio il centrocampista bianconero. 17:53

33' PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per il numero 15 nerazzurro. 17:52

33' GOL! Cesena-PISA 0-1! Rete di Touré. Ospiti in vantaggio: punizione di Angori, spizza Meister per il colpo di testa vincente di Touré.



32' Trattenuta di Piacentini ai danni di Meister. 17:48

31' Dribbling di Tramoni che appoggia a Marin, destro da fuori area alto in curva. 17:47

29' Rinvio affrettato di Semper, Bonfanti non riesce a evitare la rimessa laterale. 17:45

27' Sponda aerea di Moreo, Meister non controlla, spazza la difesa di Mignani. 17:44

26' Rimpallo in area del Pisa che innesca Shpendi, Semper esce e lo anticipa. 17:42

25' Caracciolo anticipa La Gumina su assist di Shpendi. 17:41

23' Calcio d'angolo per il Cesena. 17:38

22' Inserimento in area di Saric, sinistro murato da Canestrelli. 17:38

21' Tocco di Maresca, gioco fermo. 17:38

19' Cross di Saric a centro area, presa sicura di Semper. 17:34

17' Traversone di Donnarumma troppo profondo, irraggiungibile per le punte bianconere. 17:34

15' Destro di Piccinini da fuori area, murato da Mangraviti. 17:32

14' GOL ANNULLATO AL CESENA! La Gumina batte Semper ma è scattato in posizione di fuorigioco. 17:30

13' TRAMONI! Grande occasione per il Pisa: inserimento di Touré, assist per Tramoni che manda fuori da ottima posizione. 17:30

12' Il Cesena resta in zona d'attacco, alla ricerca del varco giusto. 17:28

10' Rimessa laterale battuta da Bonfanti. 17:26

8' Assist per Shpendi a centro area, controllo impreciso: c'è comunque offside. 17:24

6' Meister non riesce a evitare che la sfera esca oltre la linea di fondo campo, rimessa per Klinsmann. 17:23

5' Pallone in area del Cesena per Meister, chiuso in raddoppio. 17:21

3' Gioco fermo, scontro tra Meister e Piacentini, ha la peggio il difensore di casa. Sanitari in campo, il numero 26 esce momentaneamente dal campo. 17:20

2' Adamo crossa per Shpendi ma c'è posizione di fuorigioco. 17:18

1' Pressing su Semper, che allontana la sfera in fallo laterale. 17:17

1' INIZIA CESENA-PISA! Primo pallone giocato da Berti. 17:16

Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia bianca con bordi neri, ospiti in completo rosso. 17:15

All'andata, giocata lo scorso 5 ottobre, vittoria del Pisa per 3 a 1. 14:25

Mignani rimpiazza lo squalificato Ciofi con Piacentini e preferisce La Gumina al fianco di Shpendi in attacco con Antonucci in panchina; out Calò a centrocampo, gioca Berti. Inzaghi ritrova Marin e Touré dopo il turno di squalifica ma perde Lind e Rus appiedati dal Giudice Sportivo; Tramoni sulla trequarti con Moreo alle spalle di Meister. 16:49

FORMAZIONE PISA (3-4-2-1): Semper - Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti - Touré, Marin, Piccinini, Angori - Moreo, Tramoni - Meister. A disposizione: Nicolas, Loria, Calabresi, Castellini, Sernicola, Hojholt, Abildgaard, Sussi, Solbakken, Buffon, Arena, Morutan. 16:51

FORMAZIONE CESENA (3-4-1-2): Klinsmann - Piacentini, Prestia, Mangraviti - Adamo, Saric, Francesconi, Donnarumma - Berti - La Gumina, Shpendi. A disposizione: Pisseri, Siano, Celia, Pieraccini, Manetti, Bastoni, Mendicino, Tavsan, Antonucci, Rucco. 17:13

Nell'ultimo turno, successo romagnolo in casa della Reggiana mentre i toscani hanno perso l'imbattibilità interna contro il Cittadella. 14:12

Dirige l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Fontemurato. Quarto Ufficiale Silvestri di Roma 1. Al VAR Paterna di Teramo, AVAR Baroni di Firenze. 14:11

Il match dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi mette di fronte i padroni di casa, in zona playoff con 33 punti, agli ospiti, che occupano la 2° posizione con 53 punti all'attivo. 14:09

Benvenuti alla diretta di Cesena-Pisa, gara valida per il 26° turno del campionato di Serie B. 14:06

