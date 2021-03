LIVE CHIEVO - FROSINONE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori18:40

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Chievo - Frosinone, partita del turno infrasettimanale della ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.18:40

Al Bentegodi sfida delicata tra squadre alla ricerca di riscatto e di nuovi punti per aggrapparsi al treno playoff. Per entrambe le due compagini gialloblù una vittoria nelle ultime cinque partite. Il Chievo in casa cerca di rialzarsi dopo il ko di Lecce e difendere il proprio settimo posto; per il Frosinone invece dopo la beffa contro il Brescia, cercherà di bissare il successo per 3 a 2 dell’andata e seguire la scia del Pisa per l'ottavo posto.18:48

Così scenderà in campo il CHIEVO (4-4-2): Semper - Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti - Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano, Di Gaudio - Fabbri, Margiotta. A disposizione: Bragantini, Seculin, Leverbe, Pavlev, Mogos, Cotali, Giaccherini, Zuelli, Canotto, De Luca, Di Gaudio. All. Alfredo Aglietti.18:49

L'undici di partenza invece del FROSINONE (3-5-2): Bardi - Curado, Ariaudo, Brighenti - Zampano, Kastanos, Maiello, Gori, Vitale - Novakovich, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Szyminski, Capuano, D’Elia, Salvi, Boloca, Carraro, Tribuzzi, Rohden, Parzyszek, Brignola, Iemmello. All. Alessandro Nesta.18:49

Dopo la pesante sconfitta di Lecce, turnover per il tecnico degli scaligeri: senza Obi cambio di modulo. Bertagnoli e GIgliotti in difesa, Ciciretti e Palmiero in mezzo. Due attaccanti in avanti invece di De Luca. Recuperati Vaisanen e Djordjevic in panchina. Squalificati: Obi. Indisponibili: Baroni, Luciani, Marcianò, Boloca, Vettorel, Millico.18:50

La sconfitta interna negli ultimi secondi contro il Brescia porta mister Nesta a cinque cambi: dentro Curado, Ariaudo nella retroguardia, sulle fasce Zampano e Vitale. Accanto a Novakovich c'è Ciano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.18:52

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli ad arbitrare la partita. 18:55

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco. Terreno in buone condizioni e clima freddo. 18:59

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone toccato dal Frosinone, in maglia blu navy e stricia gialla da trasferta.19:01

2' Ciano cerca con un cambio di gioco Vitale sulla fascia di sinistra; il pallone però è lungo per il compagno che termina oltre la linea di fondo.19:02

4' Primi minuti di partita: il Frosinone cerca di muovere il pallone velocemente, il Chievo per ora sta cercando di sistemarsi in campo. 19:05

7' Garritano prova a smarcarsi dalla pressione di Zampano e lanciare il pallone verso Fabbro; il suo cross però è impreciso e finisce sul fondo. 19:09

10' Gori in possesso alza la testa e cerca con un lancio lungo lo scatto di Novakovich per vie centrali, ma l'attacccante viene ben marcato da Rigione.19:11

13' Si affaccia ancora il Frosinone: Curado porta palla fino al limite dell'area, apre poi a destra per Zampano il quale lascia partire un traversone ben allontanato dalla difesa di casa.19:14

15' Possesso palla rischioso del Frosinone: Fabbro in qualche modo mette in difficoltà Bardi costretto a mandare la palla in fallo laterale.19:16

16' Primo cartellino giallo della partita per Garritano: trattenuta evidente su Maiello. 19:17

18' Prima timida occasione della partita: Margiotta d'esterno apre per Fabbro, il quale riesce a superare Brighenti sul secondo palo e a colpire la palla in modo però impreciso.19:19

20' Occasione Frosinone: Novakovich riesce a tenere il pallone in mezzo a tre avversari e ad attaccare l'area di rigore dalla sinistra, con un filtante basso lo serve s Kastanos il quale calcia di prima intenzione colpendo però la schiena di Ciano.19:22

22' Ci prova anche il Chievo con Garritano: riceve palla da solo sulla sinistra, se la sistema per la conclusione ma alla fine il tiro è sballato e alto sopra la traversa.19:22

25' Fase di gioco un po' confusa: le squadre si sono allungate ma ci sono molti errori in fase di costruzione dell'azione da entrambe le parti. Il Chievo cerca subito la verticalizzazione, mentre il Frosinone quando riparte lo fa molto lentamente. 19:27

29' Gioco momentaneamente fermo per un colpo tra Garritano e Gori, quest'ultimo rimasto a terra.19:30

33' Proteste dei giocati del Frosinone per una gomitata larga di Garritano su Curado: il giocatore veneto era già stato ammonito.19:34

34' Azione offensiva improvvisa del Chievo: accelerazione di Garritano sulla destra e cross in mezzo per Margiotta, però troppo alto per lui e palla recuperata dalla difesa ciociara. 19:36

38' Vitale, ben servito da Kastanos sulla sinistra, prova a mettere in mezzo una palla alta per Novakovich; l'attaccante non ci arriva e sbuca da dietro Zampano, il quale colpisce male però il pallone preso poi da Semper. 19:43

40' Gigliotti perde palla sulla propria trequarti, Gori avanza ma perde l'attimo per passarla al compagno: l'arbitro fischia il fuorigioco di Novakovich.19:42

43' Calcio di punizione per il Chievo sulla sinistra: dalla battuta parte Renzetti che indirizza il pallone sul secondo palo ma Bardi in uscita alta lo fa suo.19:45

45' Ci sarà un solo minuto di recupero alla fine del primo tempo.19:46

45'+1' L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi a schiarirsi le idee: all'intervallo è ancora zero a zero tra Chievo e Frosinone!19:47