LIVE BRESCIA - BENEVENTO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori20:11

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Benevento, gara valida per la sesta giornata di Serie B.20:11

I padroni di casa guidano la classifica del campionato cadetto con 12 punti conquistati nelle precedenti cinque partite, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta. Al Rigamonti la squadra di Clotet ha fatto percorso netto battendo Sudtirol e Perugia, mentre nell'ultimo turno le Rondinelle hanno conquistato un successo in casa del Modena.20:14

Decima posizione in compagnia di Cosenza, Benevento e Ternana per il Benevento. La squadra di Caserta ha conquistato 7 punti con un percorso in totale equilibrio: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In trasferta, però, la Strega è ancora imbattuta, avendo pareggiato con il Genoa e battuto il Venezia. Nella scorsa giornata, invece, è stata sconfitta dal Cagliari in casa.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si schiera in campo con un 4-3-2-1: Lezzerini; Karacic, Adorni, Papetti, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko, Bisoli; Moreo, Benali; Ayè. A disposizione: Andrenacci, Huard, Ndoj, Olzer, Garofalo, Galazzi, Bianchi, Niemeijer.20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Benevento si schiera in campo con un 3-5-2: Paleari; Leverbe, Glik, Veseli; Letizia, Karic, Schiattarella, Acampora, Foulon; Forte, Simy. A disposizione: Manfredini, Masciangelo, Capellini, Pastina, Improta, Vokic, Koutsoupias, Kubica, Thiam, La Gumina, Farias, Ciano.20:23

Tre cambi per Clotet rispetto alla squadra che ha battuto 3-1 il Modena. Indisponibili Jallow e Viviani, sostituiti da Karacic e dal ritorno di Bisoli. Va in panchina Galazzi, a cui viene preferito Benali.20:25

Rivoluzione, invece, in casa Benevento dopo la sconfitta interna contro il Cagliari. Fuori Capellini in difesa, Improta e Masciangelo sulle fasce, Koutsoupias a centrocampo e La Gumina in attacco. Dall'inizio rispettivamente Leverbe, Letizia, Foulon, Schiattarella e Simy.20:28

Quasi tutto pronto allo Stadio Mario Rigamonti. Tra pochi istanti l'arbitro Matteo Gualtieri darà il via al match.20:29

FISCHIO D'INIZIO di Brescia-Benevento. Il primo pallone è giocato dagli ospiti.20:34

4' Ritmi bassi in questi primi minuti. Le due squadre si stanno studiando.20:38

7' Contropiede del Benevento con il cross basso di Acampora allontanato in calcio d'angolo da Labojko. Pronti Schiattarella e Acampora dalla bandierina.20:41

8' ACAMPORA! Il numero 4 sfrutta la posizione di Foulon e si crea lo spazio per liberare il sinistro dal limite. Lezzerini respinge in corner.20:42

11' Gioco fermo al Rigamonti. È rimasto a terra Acampora dopo un contrasto con Bertagnoli.20:44

12' Si riprende. Rientra anche Acampora.20:45

13' OCCASIONE PER MOREO! Bertagnoli allarga per Bisoli che crossa di prima per il numero 9. Moreo, però, colpisce male di testa e il pallone finisce sul fondo.20:47

14' Traversone pericoloso di Karic che Adorni riesce a deviare in corner anticipando Simy, il quale avrebbe colpito a botta sicuro.20:48

16' ANCORA ACAMPORA! Scambio a due dalla bandierina con Acampora che riceve da Schiattarella e calcia forte sul primo palo. Bravo Lezzerini a bloccare.20:50

18' INCREDIBILE OCCASIONE PER BENALI! Cross dalla trequarti di Karacic che trova l'ex Crotone tutto solo in area. Benali non incorna bene il pallone, che termina fuori.20:52

21' Di nuovo gioco fermo al Rigamonti. Stavolta a terra c'è Karic.20:54

22' Si riprende con Karic in campo.20:56

25' Karic non sembra stare benissimo, ma al momento ha confermato a Caserta di riuscire a continuare.20:59

28' PILLOLA STATISTICA: Brescia e Benevento si sono affrontate sei volte in Serie B, per un bilancio in perfetta parità, con due vittorie per parte; due pareggi completano il parziale. 21:02

30' LETIZIA! Traversone insidioso di Acampora sul quale va a vuoto Forte. Dall'altra parte arriva il capitano giallorosso che fa partire un tiro-cross molto potente. Lezzerini respinge.21:04

31' AMMONITO Fran Karačić per un intervento duro su Acampora.21:05

34' Ritmi molto bassi e pochissima intensità in questo frangente. Tantissime interruzioni non permettono uno sviluppo fluido del gioco.21:08

37' Giropalla prolungato del Benevento. Il Brescia attende.21:11

40' Calci d'angolo in serie per il Brescia. Sempre Labojko dalla bandierina.21:15

42' AMMONITO Pasquale Schiattarella per una discussione accesa con Benali.21:16

42' AMMONITO anche Ahmed Benali.21:16

43' Tensione altissima ora in campo, dopo le proteste dei giocatori del Brescia per un possibile calcio di rigore a favore.21:16

45' Saranno quattro i minuti di recupero.21:19

45'+1' Prima sostituzione per il Benevento. Alla fine non ce la fa Nermin Karić, al suo posto Ilias Koutsoupias.21:19