Il Chievo ottiene la prima vittoria in campionato e sale a 4 punti in classifica. Nel primo tempo, Garritano buca Cerofolini con una conclusione dall’area piccola. Nella ripresa, Canotto sfiora il raddoppio in diverse occasioni. Lunetta e Voltan vanno vicini al pari, ma il fortino di Aglietti resiste. 16:02

I padroni di casa si procurano un piazzato. Anche Cerofolini si presenta in area per l'ultimo assalto.15:56

Mazzocchi si presenta in area, Gigliotti interviene in spaccata e sventa un potenziale pericolo. 15:36

SOSTITUZIONE CHIEVO. Primo cambio per Aglietti: esordio per Ciciretti, esce Fabbro.15:35

OCCASIONE REGGIANA. Mazzocchi pennella per Lunetta che è ben appostato sul secondo palo: colpo di testa, alzato in corner da Semper.15:21

Primo tempo vivace al Mapei Stadium. In avvio, Canotto e Zamparo impegnano Cerofolini e Semper con due conclusioni che non oltrepassano la linea di porta per millimetri. Al 25’ Garritano trova il pertugio giusto per battere Cerofolini, dopo una traversa colpita da Fabbro. Allo scadere di frazione, l’estremo difensore di casa si supera su Viviani.14:49