90'+8' FINISCE QUI. Südtirol-Modena 2-1, vittoria per i biancorossi con un finale davvero incredibile. Triplice fischio del direttore di gara Perri, che viene accerchiato dalle proteste di tanti giocatori gialloblù. 22:29

90'+7' ANNULLATO IL GOL DEL MODENA! On field review da parte di Perri, che ravvisa il fuorigioco di Zaro. Questione di mezzo piede (sinistro) e considerata attiva la posizione del difensore gialloblù. Non è allora valida la rete di Palumbo. Finale incredibile al Druso di Bolzano. 22:23

90'+5' Check del VAR in corso per valutare il gol di Palumbo. Squadre ferme praticamente a ridosso del centrocampo, con Palumbo incredulo. Potenziale posizione di fuorigioco del numero 10, ma vediamo quale sarà il responso dell'assistenza tecnologica. 22:24

90'+4' AMMONITO PALUMBO. Esultanza sfrenata del numero 10 gialloblù, che si toglie la maglia e si becca così il cartellino giallo da parte di Perri. 22:21

90'+1' Ci saranno tre minuti di recupero in questo secondo tempo tra Südtirol e Modena. Si giocherà però verosimilmente fino al 95', visto che due praticamente se ne sono andati tra i festeggiamenti dei biancorossi per il gol di Rover. 22:19

90' GOL! SÜDTIROL-Modena 2-1! Rete di Matteo Rover. Azione fotocopia rispetto all'occasione precedente, con Tait che scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross al bacio. Stavolta il numero 7 si avventa sul pallone per impattare di fronte piena, senza spizzare, e battere così Gagno nell'angolino basso.



89' ROVER SFIORA IL 2-1! Azione in ampiezza dei padroni di casa, con Tait che riceve sulla sinistra e mette a centro area un cross davvero invitante. Rover ci si avventa come un falco, girando di testa e non trovando la porta per questione di centimetri. Palla che sfiora la traversa, dando per un attimo l'illusione del gol. 22:16

86' Ci prova Crespi in rovesciata. Grande lavoro di Rover, che tiene in campo un lancio pressoché impossibile dei compagni e poi serve, sul vertice sinistro dell'area, Casiraghi. Cross di quest'ultimo verso il secondo palo, dove sbuca Crespi in acrobazia: il numero nove trova la palla, ma non lo specchio della porta difesa da Gagno. 22:13

85' A terra Masiello, nell'area del Südtirol e sugli sviluppi di un corner a favore del Modena. Colpo alla testa subito da Pergreffi, col capitano gialloblù che ovviamente non ha cercato la volontarietà nello scontro aereo. 22:11

82' Occasione per Casiraghi! Lancio dalle retrovie, col fantasista biancorosso che aggancia benissimo e sembra poter calciare appena entrato nell'area modenese. Zaro in scivolata gli toglie però palla dai piedi, compiendo un grande intervento difensivo e non regalando neppure calcio d'angolo. 22:09

81' CAMBIO MODENA. Esce uno stremato e acciaccato Gliozzi, subentra Riyad Idrissi. Scelta tattica chiara da parte di Bisoli, il quale inserisce un centrocampista al posto di una punta di ruolo. 22:07

80' A differenza di quanto avvenuto nei primi 45' di gioco, nel secondo tempo non c'è finora stata neanche un'occasione da gol. Portieri inoperosi, pochi squilli individuali e squadre che sembrano aver abbassato notevolmente i propri ritmi di gioco. 22:07

78' SPAZIO PER MARTINI. Jacopo subentra a un Kurtic praticamente sfinito, celebrando così l'esordio in Serie B dopo le 27 presenze in C nella scorsa stagione con la maglia del Foggia. 22:05

77' A terra, dolorante, Gliozzi e Molina, con grande sportività, mette palla oltre il fallo laterale. Proprio il numero 79 biancorosso aveva rifilato un pestone involontario al bomber del Modena. Intanto, Valente prepara un altro cambio. 22:04

76' Masiello è una furia, per il fischio di Perri. Zaro prova l'uscita palla al piede e, sulla sua trequarti, si scontra col numero cinque biancorosso. Per Perri è fallo di Masiello, il quale non prende affatto bene la decisione del direttore di gara. 22:03

74' A terra Palumbo dopo un contrasto con Tait sugli sviluppi del corner assegnato in precedenza. Il numero 10 del Modena sembra poter proseguire, dopo aver ricevuto una breve cura dal suo staff sanitario. 22:01

72' Pergreffi sempre un fattore positivo per la difesa modenese. Qui in spaccata volante riesce a deviare in angolo il cross dalla destra di Tait, confermandosi leader (anche carismatico) della retroguardia gialloblù. Cresce però intanto la pressione del Südtirol. 22:00

70' 20 minuti più recupero al termine di questo Südtirol-Modena. Padroni di casa che tentano di aumentare i giri del proprio motore, ma i canarini sembrano mostrare tutt'altro piglio rispetto alla prima metà di gara. Il fraseggio biancorosso resta migliore, ma non con le differenze viste nei primi 45'. 21:57

68' Modena pericolo sugli sviluppi di una punizione. Battistella tocca per Palumbo, il quale cerca il sinistro in corsa dal limite. Conclusione murata dalla difesa biancorossa, ma la palla resta in area e si genera una sorta di "flipper" risolto alla fine da Masiello con un rilancio profondo. 21:55

66' Masiello eccede con la pressione sulla trequarti avversaria, franando letteralmente su Battistella e andando così a commettere fallo. Si ripartirà con una punizione in favore del Modena. Partita ora aperta a qualsiasi risultato finale. 21:53

65' ALTRO CAMBIO SÜDTIROL. C'è spazio pure per Fabian Tait, sebbene il calciatore non sia al meglio della condizione fisica. Prende il posto di Mallamo, ossia dell'autore del provvisorio vantaggio. 21:52

65' SPAZIO ANCHE PER ROVER. Il numero sette rimpiazza Andrea Cagnano, con quest'ultimo autore di una prova da sufficienza in pagella. 21:50

64' TRIPLO CAMBIO BIANCOROSSO. Innanzitutto finisce qui la partita di Odogwu, il quale viene rimpiazzato in campo da Valerio Crespi. 21:49

62' SOSTITUZIONE MODENA. L'autore del gol gialloblù, Bozhanaj, lascia spazio a Fabio Abiuso. Due punte di ruolo adesso per i canarini, ma vediamo se sarà effettivamente 4-4-2. 21:48

61' Südtirol che ha nuovamente aumentato la qualità del suo possesso palla, con Casiraghi sempre e comunque punto di riferimento nel raccordare il gioco. A differenza del primo tempo, manca però qualità nel creare palle-gol con cui impensierire Gagno. 21:48

59' Altra ripartenza del Modena, dopo calcio d'angolo avversario. Battistella scappa via e allarga a destra per Palumbo, il quale aspetta il taglio a centro area di qualche compagno e poi lascia partire un cross col mancino. L'esecuzione è però una via di mezzo tra un traversone e un tiro, finendo troppo sotto a Poluzzi che ha vita facile nella presa alta. 21:46

56' Südtirol che adesso sta lasciando un bel po' di iniziativa agli ospiti, per quanto il Modena manchi di precisione negli ultimi 30 metri. Non è difficile ipotizzare che mister Valente stia cominciando a preparare qualche cambio, anche per svoltare l'inerzia di questa partita. Pure Bisoli chiama giocatori dalla panchina intanto. 21:44

54' GIALLO PER GIORGINI. Ingenuità del numero 30 biancorosso, che si fa rubare palla da Bozhanaj e, per evitare un contropiede pericoloso, trattiene per la maglia l'avversario. Non ha dubbi Perri nell'ammonire il giocatore del Südtirol.21:42

53' Modena che ci prova sempre in contropiede, con Palumbo nei panni del rifinitore designato. Passano quasi sempre dal loro numero 10 le potenziali occasioni dei gialloblù, con Gliozzi che continua a essere tuttavia troppo isolato là davanti. 21:40

50' Molina scatenato sull'out di sinistra, nonostante il cambio tattico deciso da Bisoli. Qui finta più volte, scappa via a Cotali e costringe l'esterno gialloblù al fallo tattico per evitare danni ulteriori. Proteste dei padroni di casa, che vorrebbero anche il cartellino giallo ai danni del giocatore avversario. 21:37

49' Südtirol che ha ripreso il controllo del gioco, cercando anche di sfruttare i calci piazzati di Casiraghi. Qui il fantasista biancorosso mette in mezzo una sorta di corner corto dalla destra, ma nessun compagno riesce nella deviazione aerea in mezzo all'area modenese. 21:36

47' AMMONITO GLIOZZI. Il numero nove gialloblù entra duro su Cagnano a metà campo e Perri non ha dubbi: cartellino giallo per il bomber del Modena, secondo ammonito tra le file dei canarini.21:33

47' SI RIPARTE. Comincia il secondo tempo di Südtirol-Modena, manovrano i padroni di casa. Nessuna sostituzione, almeno per ora, da parte di mister Valente. 21:31

46' PRIMA SOSTITUZIONE MODENA. Matteo Cotali subentra a un Cauz che ha sofferto davvero tanto nel contenere la catena di sinistra avversaria, specialmente Molina. 21:31

Biancorossi padroni del gioco, ma i gialloblù ci provano come meglio possono in ripartenza. Attenzione ai cambi: mister Bisoli ha le soluzioni contate, per usare un eufemismo, in attacco, mentre i padroni di casa potrebbero sfruttare ben più opzioni in uscita dalla panchina. Pergreffi ammonito, ma pochi dubbi sul fatto che resterà in campo. 21:20

Per quanto il Südtirol di Valente abbia dominato questo primo tempo, dovrà rifare tutto da capo nella ripresa. Alla rete di Mallamo dopo soltanto sei minuti, sono infatti seguite almeno due chiare occasioni da gol per i padroni di casa, che non le hanno però concretizzate. Dopo aver resistito, senza incassare un'altra rete, il Modena ha risposto con l'exploit dell'asse Palumbo-Bozhanaj. 21:19

45'+1' FINE 1° TEMPO. Südtirol-Modena 1-1. Duplice fischio del direttore di gara Perri e le due squadre rientrano negli spogliatoi. Non è stato assegnato alcun minuto di recupero in questa prima metà di gara.21:17

45' A terra Kurtic, dopo un buon contropiede sprecato letteralmente da Bozhanaj. I compagni del centrocampista biancorosso mettono volontariamente palla in fallo laterale e il gioco si ferma provvisoriamente. 21:16

43' Si è intanto alzata una brezza non indifferente, come testimoniato dal movimento delle maglie praticamente di ogni giocatore. Ecco perché i rinvii dei due portieri, in particolare quelli di Gagno, faticano a superare la linea di metà campo.21:14

41' Nel momento in cui i padroni di casa sembravano poter trovare il raddoppio, il Modena piazza un gran colpo. Sfruttando peraltro uno dei giocatori più vivaci di questa prima metà di gara e il grandissimo lavoro, spalle alla porta, di Palumbo. 21:12

40' GOL! Südtirol-MODENA 1-1! Rete di Kleis Bozhanaj. Folata improvvisa dei canarini, con Palumbo che lavora benissimo al limite, tenendo alle sue spalle due avversari e offrendo palla al compagno in un corridoio liberissimo. Bozhanaj calcia sul primo palo e lascia di sasso Poluzzi, firmando così la parità.



37' Una sola squadra in campo praticamente: ed è il Südtirol di mister Valente. Perfettamente schierati in campo, con Casiraghi a dominare ovunque sul terreno di gioco, i biancorossi sono assoluti padroni del gioco, avendo già creato almeno altre due palle-gol oltre a quella concretizzata da Mallamo al sesto minuto. 21:08

35' KURTIC SFIORA IL 2-0! Grande lavoro di Odogwu, il quale riceve palla spalle alla porta, la lavora egregiamente e apre in orizzontale per Casiraghi. Quest'ultimo allarga a sua volta a sinistra, Kurtic riceve, si accentra e lascia partire un gran destro dal limite. Palla vicinissima all'incrocio dei pali. 21:06

33' Molina a terra in area, ma Perri non assegna rigore. Il numero 79 biancorosso si avventa sull'ennesimo cross dalla sinistra di un compagno, anticipando Cauz. Il difensore del Modena non sembra però toccare l'avversario, quindi giusta la decisione presa dal direttore di gara. Cauz è però in totale confusione...21:04

31' AMMONITO PERGREFFI. Il capitano del Modena protesta a lungo per un mancato fischio di Perri. A suo dire, evidente il fallo su Zaro negli sviluppi del corner, ma il direttore di gara gli sventola in faccia il cartellino giallo.21:01

29' Altro cross di Kurtic dalla sinistra e altro pericolo per un Modena troppo "leggero" in difesa. Pergreffi prolunga quel tanto che basta per mandare a vuoto Molina sul secondo palo, ma sarà comunque calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. 21:00

27' Il 3-4-2-1 biancorosso per ora sembra dare ottime risposte tattiche, anche perché Casiraghi è perfetto nel cucire il gioco, abbassandosi spesso e volentieri in diverse zone della sua trequarti per chiamare palla e avviare sostanzialmente l'azione. Modena che, dopo una piccola folata, sembra essere ritornato a ritmi abbastanza blandi. 20:59

25' Modena che adesso prova a salire di colpi e mantenere possesso palla. Qui anche un pizzico di sfortuna, perché il direttore di gara si frappone su un'imbucata in profondità spezzando così la trama gialloblù. Palla scodellata da Perri, canarini che devono però ripartire dalla loro difesa. 20:56

23' Che rischio per Gagno! Schema su punizione non eseguito perfettamente dai padroni di casa, anzi. Il portiere del Modena si accartoccia sul cross rasoterra, dalla sinistra, di Kurtic ma non trattiene: palla che arriva praticamente all'altezza del dischetto, dove Odogwu cerca di liberarsi per ribadire in rete. Il bomber biancorosso non trova però il guizzo giusto. 20:54

20' Questa è la 53ª partecipazione del Modena alla serie cadetta. Tra le squadre che hanno preso (o prenderanno) parte alla Serie BKT 2024-25, soltanto il Brescia vanta un numero maggiore di stagioni disputate (66). Per il Südtirol si tratta invece del secondo campionato di B in 50 anni di storia societaria.20:55

17' Pressing non indifferente dei padroni di casa, che poi si abbassano molto come baricentro per lasciare iniziative a un Modena comunque poco pungente, almeno finora. Casiraghi e Mallamo mostrano una condizione fisico-atletica già ottimale. 20:48

15' Südtirol che sviluppa gioco sempre in ampiezza e ricercando molto la profondità a sinistra di Molina. Qui gran palla in orizzontale per il rimorchio di Casiraghi, il quale batte a rete dal limite trovando però l'opposizione di un avversario. 20:46

14' Sebbene praticamente da solo in mezzo a tre difensori avversari, Gliozzi sta lavorando molto bene nel proteggere palla e nei duelli aerei. Qui rifinisce per un compagno, col Südtirol che deve commettere fallo per evitare problemi. Palumbo calcia direttamente in porta da posizione defilata sulla destra, ma Poluzzi non si fa sorprendere da una conclusione troppo debole e centrale. 20:45

12' Nelle ultime 20 stagioni giocate in Serie B, solo quattro volte il Modena ha vinto il suo primo match stagionale, a fronte invece di cinque pareggi e ben 11 sconfitte. I canarini vorranno invertire questo trend negativo, ma non hanno cominciato col piglio migliore qui a Bolzano. 20:43

10' Nonostante il vantaggio già acquisito, il Südtirol non smette di mantenere il possesso palla e di prendere l'iniziativa. Cauz non ha invece cominciato al meglio questo primo turno di Serie B 2024-25: già molto in difficoltà sui lanci avversari, con Molina che lo infila sempre in controtempo. 20:41

8' Reazione del Modena, quantomeno tentata. Battistella riceve al limite, controlla e prova il destro di potenza. Il numero cinque gialloblù non trova però la precisione e la palla sfila così oltre il palo alla sinistra di Poluzzi, il quale comunque controlla con totale serenità la situazione. 20:39

6' GOL! SÜDTIROL-Modena 1-0! Rete di Alessandro Mallamo. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Casiraghi, il centrocampista si avvita di testa senza nemmeno staccare da terra, girando perfettamente nell'angolino basso alla sinistra di Gagno. Rivedibili, molto, le marcature difensive dei canarini.



4' Break tentato da Bozhanaj con un bell'anticipo a centrocampo. Giorgini interviene in ritardo e stende l'avversario. Primo fischio del signor Perri e calcio di punizione in favore dei Canarini. Il Südtirol impiega però pochissimo tempo per recuperare nuovamente palla e tornare a manovrare.20:35

3' Casiraghi parte molto largo a sinistra e ricama per Kurtic, il quale traccia in orizzontale per l'inserimento di Molina sul fronte opposto. Cross che è una via di mezzo con un tiro, su cui nessun compagno può arrivare con la deviazione nell'area piccola. Rimessa dal fondo per gli ospiti.20:33

2' Tantissimi i supporter gialloblù arrivati fino a Bolzano. Spettacolo nello spicchio riservato alla tifoseria ospite, tra bandiere, pezze e striscioni. Modena che parte manovrando in ampiezza, salvo poi perdere palla sul lancio lungo di Caldara. 20:32

1' INIZIA Südtirol-Modena, fischio di Perri e si può partire qui al Druso. Meteo sereno e temperatura di 31°, ma potenziale allerta pioggia sul Trentino-Alto Adige. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, che attaccheranno da destra a sinistra rispetto alla nostra tribuna.20:30

Il Modena è la squadra contro cui il Südtirol ha perso più partite in regular season in Serie B: tre su quattro (oltre a un pareggio), con soltanto un gol segnato a fronte di cinque subiti complessivamente. Nella prima partita stagionale disputata nei due precedenti campionati di Serie B, il Südtirol non ha mai vinto: una sconfitta nell’agosto 2022 (0-2 con il Brescia) e un pareggio nell’agosto 2023 (3-3 contro lo Spezia).20:01

Mister Bisoli deve invece fare di necessità virtù, vista la sfilza di indisponibili. Soltanto 21 i convocati tra le file dei canarini e ben quattro attaccanti out, inclusi i due nuovi acquisiti Defrel e Pedro Mendes. Confermato il 4-5-1 che, una settimana fa, ha affrontato il Napoli in Coppa Italia, ma nella linea a quattro di difesa c’è spazio per Cristian Cauz al posto di Matteo Cotali. 20:00

Mister Valente può contare praticamente su tutta la rosa e cambia soltanto un interprete rispetto alla formazione titolare che aveva cominciato la sfida di Coppa Italia contro il Monza. Confermato il modulo 3-4-2-1 ma da esterno di centrocampo, a sinistra, gioca Andrea Cagnano al posto di un Simone Davi che non compare nemmeno nella lista dei convocati poiché squalificato.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena risponde invece schierando un 4-5-1 formato da: Gagno - Caldara, Zaro, Pergreffi, Cauz - Gerli, Battistella, Bozhanaj, Magnino, Palumbo - Gliozzi. All. Bisoli. A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Cotali, Idrissi, Botteghin, Duca, Oliva, Mondele, Abiuso.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Poluzzi - Giorgini, Ceppitelli, Masiello - Molina, Arrigoni, Kurtic, Cagnano - Casiraghi, Mallamo - Odogwu. All. Valente. A disposizione: Drago, Tschöll, F. Davi, Kofler, Pietrangeli, Vimercati, Cisco, Martini, Praszelik, Zedadka, Crespi, Rover.20:26

Nell’ultimo campionato cadetto, il Modena si è invece piazzato al 10° posto con gli stessi punti dei biancorossi (47) ma un miglior rendimento negli scontri diretti tra le quattro squadre coinvolte nella classifica avulsa. Precedenti comunque favorevoli ai canarini: prima di oggi, il Modena ha infatti vinto tre dei quattro match giocati contro il Südtirol in Serie B.19:45

Il Südtirol ha concluso la scorsa Serie B al 12° posto, con un bottino di 47 punti grazie a 12 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte. Daniele Casiraghi, trequartista ancora nella rosa biancorossa a disposizione di mister Valente, è stato il terzo rifinitore del campionato, con sette assist smazzati ai compagni, nonché il miglior marcatore del Südtirol grazie a 16 reti realizzate (11 soltanto nel girone d’andata).19:45