Il Benevento viaggia a Modena alla ricerca della terza vittoria consecutiva e di cavalcare il buon momento per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. DI fronte peró una formazione, i locali, che stanno sorprendendo per risultati e per concretezza.11:26

Fischio di inizio alle ore 14.00, un buon antipasto in vista della Finale Mondiale Argentina - Francia, con la Serie B che non si é fermata e che ha continuato a giocare in concomitanza con la manifestazione in Qatar.11:28