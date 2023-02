Tutto pronto allo Stadio Pier Cesare Tombolato, sta per andare in scena Cittadella-Reggina! Match che si gioca in terra veneta, tra due schieramenti che sono separati in classifica da 11 tasselli: posizione numero 15 per i granata, che finora hanno collezionato 27 punti e che vedono alle spalle una vittoria ed una sconfitta entrambe terminate con il risultato di 3-0; situazione migliore in classifica quella degli amaranto calabresi, che si vedono fissi al 4^ posto con 39 punti, provenendo però da tre sconfitte consecutive nelle ultime tre giornate.13:26