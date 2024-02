Gli arancioneroverdi, vogliosi di dare continuità al successo con il Sudtirol e riconquistare il secondo posto in classifica, affrontano i gialloblu, in striscia positiva da tre gare e con la possibilità di agganciare il Cittadella al settimo posto.15:14

Vanoli opta per l'ex Pierini in tandem d'attacco con Pohjanpalo. Tessmann ritorna titolare in mediana dopo la squalifica, continuità per Andersen e Busio mezzali.15:20