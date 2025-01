Il match del ''Ceravolo'' oppone i padroni di casa, in corsa per i playoff a quota 28, agli ospiti, che inseguono la promozione diretta con 46 punti. 14:02

Caserta ritrova Petriccione a centrocampo, Pittarello preferito a Biasci per affiancare Iemmello in attacco; Situm-Brignola sulle fasce. Inzaghi conferma Lind quale terminale offensivo sostenuto da Moreo e Arena, il quale fa rifiatare Tramoni che non è al meglio; G. Bonfanti in difesa. 14:58