LIVE ALESSANDRIA - PARMA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Moccagatta, sta per andare in scena l'interessante confronto tra i padroni di casa dell'Alessandria e il Parma.13:26

L'incrocio tra Grigi e Ducali torna in Serie B dopo ben 47 anni. Il bilancio nel torneo cadetto è in perfetta parità (6 vittorie per parte e 8 pareggi), ma il Parma non ha mai vinto ad Alessandria.13:31