LIVE BRESCIA - CITTADELLA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Brescia-Cittadella, gara valida per il 18° turno di Serie B. 12:52

Nell'ultimo turno, vittoria per entrambe: lombardi corsari a Ferrara contro la Spal, veneti vincenti in casa contro l'Ascoli. 13:15

Inzaghi, privo dello squalificato Van de Looi e degli infortunati Labojko e Ndoj, conferma le previsioni della vigilia, schierando Moreo al centro dell'attacco, sostenuto ai lati Leris e Tramoni. Gorini risponde con Antonucci e Beretta, con Vita alle spalle; panchina per Donnarumma. 13:59

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:57

Squadre in campo agli ordini di Paterna: padroni di casa in azzurra e motivo bianco a V, ospiti in completo giallo. 14:01