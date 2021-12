Lucarelli, che in Coppa Italia ha effettuato un ampio turnover, conferma in toto la difesa e l'attacco scesi in campo nell'ultimo turno contro il Benevento. Ben tre invece i cambi a centrocampo, complice la non perfetta forma di Partipilo, infortunatosi proprio contro i campani ma comunque in panchina. Defendi sarà sulla fascia destra con Falletti inizialmente a sinistra ma con licenza di svariare. In mezzo c'è l'unico confermato, Proietti, con al suo fianco Agazzi. Per il resto sempre Iannarilli tra i pali, Diakité, Sorensen, Capuano e Martella in difesa, Donnarumma-Pettinari in attacco.16:01