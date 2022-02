LIVE PARMA - TERNANA UNICUSANO 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori08:21

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Ternana, gara valida per la giornata numero 24 di Serie B.08:21

Parma e Ternana scendono in campo al Tardini per un match delicato vista la posizione di entrambe. Le due squadre sono infatti appaiate a 28 punti in classifica con la zona playout distante solo cinque lunghezze. Nel turno infrasettimanale sia gli uomini di Iachini che quelli di Lucarelli hanno interotto la propria striscia di tre risultati utili consecutivi, i primi si sono dovuti inchinare alla capolista Cremonese, i secondi hanno ceduto il passo al Monza. Calcio d'inizio alle ore 14.08:26

La gara di andata, giocata al Liberati, finì 3-1 a favore delle "Fere" con ben tre assist di Partipilo per le reti di Sorensen, Defendi e Falletti, oggi assente per l'infortunio al ginocchio che ha decretato la fine della sua stagione. Per il Parma andò in rete Benedyczak ma, dopo il mercato di gennaio, la rosa dei ducali ha assunto tutt'altra caratura e punta decisamente a vendicare quella sconfitta. Ospiti decisi invece a trovare la vittoria esterna che manca dal 6 novembre ad Alessandria, da allora cinque pareggi in altrettante trasferte.08:34

Arbitra il match Minelli di Varese con Colarossi e Rossi ad assisterlo. Gallipò sarà il quarto ufficiale. Al VAR c'è Piccinini con Scatragli AVAR.08:32

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-1-2 per il Parma. Colombi - Rispoli, Danilo, Cobbaut - Man, Bernabé, Juric, Del Prato - Vazquez - Benedyczak, Simy. A disposizione: Turk, Balogh, Brunetta, Tutino, Sohm, Camara, Osorio, Coulibaly, Bonny, Inglese, Oosterwolde, Felix Correa.13:21

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-2-1 per la Ternana. Iannarilli - Proietti, Bogdan, Capuano, Martella - Defendi, Agazzi, Palumbo - Partipilo, Donnarumma - Pettinari. A disposizione: Krapikas, Furlan, Mazzocchi, Capone, Sorensen, Rovaglia, Paghera, Peralta, Salzano, Diakite, Boben, Koutsoupias.13:24

Iachini opera quattro cambi alla formazione scesa in campo dal primo minuto a Cremona. Rispoli, ex di giornata, prende il posto di Osorio nel terzetto di difesa insieme a Danilo e Cobbaut. Coulibaly e Sohm vanno in panchina, al loro posto ci sono Man e Juric, completano la mediana Bernabé e Del Prato. Vazquez confermato dietro le punte, oggi Benedyczak e Simy. Tutino va in panchina. Indisponibili Pandev e Buffon.13:28

Lucarelli rivoluziona in pacchetto arretrato rispetto alla sconfitta di quattro giorni fa con il Monza. C'è sempre Iannarilli tra i pali ma Diakite e Sorensen vanno in panchina e Ghiringhelli è squalificato. Al loro posto, con Capuano, ci saranno Proietti, Bogdan e Martella. Defendi-Agazzi-Palumbo confermati a centrocampo, così come Partipilo e Pettinari nel tridente dove c'è però il ritorno di Donnarumma.13:59