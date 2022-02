Dove si gioca la partita:



Stadio: Romeo Menti di Vicenza

Città: Vicenza

Capienza: 17163 spettatori13:38

Benvenuti allo stadio Romeo Menti di Vicenza per la sfida tra Vincenza e Spal valevole per la 24esima giornata del campionato di serie b13:38

I padroni di casa, reduci dal pareggio esterno per 2-2 sul campo del Pisa, peraltro dopo essere stati in vantaggio di due gol, si giocano una delle ultimissime possibilità di riaprire il discorso salvezza, distante attualmente 10 punti. Più fattibile agganciare il zona playout il Cosenza, attualmente avanti 6 punti. Per rientrare in gioco i veneti hanno assolutamente bisogno dei 3 punti che mancano dal 30 gennaio, giorno del 2-1 interno sull’Alessandria, dopodichè sono arrivati solo due punti nelle successive 3 esibizioni13:38

Gli ospiti invece, reduci dal pesantissimo, per morale e classifica, 1-3 interno subito contro la Reggina, sono chiamati assolutamente a fermare la preoccupante emorragia di risultati negativi, poiché non vincono da ben 7 partite( 3 pareggi e 4 sconfitte) e non ottengono bottino pieno dal successo in casa del Crotone ottenuto lo scorso 4 dicembre. Gli emiliani sono stati dunque raggiunti dall’Alessandria al quart’ultimo posto, ma oggi hanno una buona occasione di rifarsi sul campo di una squadra che, almeno dal punto di vista della classifica, sta decisamente peggio di loro13:39

Si tratta del sesto scontro diretto tra le due squadre in serie b. I vicentini non hanno mai battuto gli emiliani, che a loro volta cercano il loro primo successo sul terreno dei veneti13:40

Per i biancorossi Brocchi opta per Lukaku come esterno sinistro nei 4 di difesa, per Ranocchia in cabina di regia e davanti per il tridente formato da Diaw, Teodorczyk e Da Cruz Vicenza(4-2-3-1): Contini; Bruscagnin, Brosco, De Maio, Lukaku; Zonta, Ranocchia, Cavion; Diaw, Teodorczyk, Da Cruz; Diaw Allenatore: Christian Brocchi13:58

Per i biancoazzurri invece rivoluzionato il tandem d’attacco con Colombo e Rossi per provare a bucare la difesa dei veneti. Dickman rappresenta la novità come esterno destro nei 4 di difesa SPAL(4-3-1-2): Alfonso; Dickman, Caprirossi Meccariello, Vicari, Celia; Pinato, Zanellato, Da Riva; Mancosu; Colombo, Rossi Allenatore: Roberto Venturato13:50