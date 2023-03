Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Libero Liberati

Città: Terni

Capienza: 20095 spettatori15:47

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Ternana-Bari, gara che chiude la 30ª giornata di Serie B.15:47

Al Libero Liberati i padroni di casa dovranno cercare di rialzarsi dopo l’ultima sconfitta contro il Genoa e cercheranno tre importantissimi punti che non arrivano dal 28 gennaio. Da lì, solo quattro punti in 7 partite, di cui tre sconfitte. 30ª giornata che potrebbe rivelarsi interessante dal punto di vista della classifica: i ko di Ascoli, Cittadella e Modena potrebbero far volare la squadra di Lucarelli in undicesima posizione. 15:48

Dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone, il Bari cerca di tornare alla vittoria. Solo risultati utili consecutivi nelle ultime sette partite e con i successi di Genoa, Pisa e Sudtirol per i biancorossi la partita di questa domenica pomeriggio assume ancor più significato per la corsa al secondo posto. 15:48

FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli - Diakité, Sorensen, Mantovani - Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado - Palumbo (c) - Falletti, Partipilo. Allenatore: Lucarelli.16:14

FORMAZIONE UFFICIALE BARI (4-3-1-2): Caprile - Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci - Mallamo, Maita (c), Benedetti - Botta - Scheidler, Cheddira. Allenatore Mignani.15:54

Lucarelli recupera Favilli e Donnarumma, anche se come annunciato in conferenza stampa l’attaccante di Torre Annunziata non è ancora al 100% e partiranno entrambi dalla panchina. In attacco spazio ancora a Partipilo e Falletti. L'allenatore non cambia quasi nulla rispetto all’undici titolare delle ultime partire, con i tre in difesa Diakité, Sorensen, Mantovani e il solito Palumbo sulla trequarti. Gli unici indisponibili sono ancora Defendi e Ghiringhelli.16:02

Non mancano le assenze in casa Bari: indisponibili Mazzotta, Galano, Folorunsho e Ceter a causa di infortuni. A loro vanno aggiunti gli squalificati Di Cesare e Maiello, in difesa partirà Zuzek titolare al posto del centrale italiano. Mignani punta tutto su Scheidler e Cheddira con alle loro spalle Botta. In campo assente l'ex di turno: Antenucci si accomoda in panchina. 16:05

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Ternana-Bari. Dirige la sfida l’arbitro Marco Di Bello di Brindisi. Il primo pallone è gestito dai padroni di casa. 16:18