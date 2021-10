LIVE SPAL - PARMA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aspettative diverse a inizio campionato per Spal e Parma ma la classifica al momento piange, ora però le cose devono cambiare e questa potrebbe essere la partita giusta.15:32

Da un punto di vista statistico Spal e Parma tornano ad affrontarsi in Serie B a distanza di oltre 40 anni dall’ultimo match, andato in scena nel maggio del 1980 e terminato 0-0.15:37

Nella Spal attacco con Colombo unica punta, dietro a lui agiranno Crociata, Mancosu e Latte Lath. In mediana ci sono Viviani ed Esposito. Nel Parma confermato Buffon in porta, davanti ia lui Delprato, Valenti, Cobbaut, Coulibaly, mentre in attacco gioca il tridente formato da Mihaila, Tutino e Brunetta.18:06