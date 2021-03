LIVE FROSINONE - MONZA 1-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Benito Stirpe tutto pronto per Frosinone-Monza, ventiseiesima giornata di Serie B.11:36

I giallazzurri, in crisi di risultati e senza vittorie interne da sei gare, affrontano i brianzoli, terzi e con l'obiettivo primo posto ad una vittoria di distanza.11:40

4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto - Armellino, Scozzarella, Barilla - Diaw, Gytkjaer, D'Alessandro. A disp.: Lamanna, Sommariva, Sampirisi, Bettella, Frattesi, Anastasio, D'Errico, Scaglia, Barberis, Colpani, Ricci, Maric.16:38

Turn-over obbligato per Nesta: squalificati Brighenti, Kastanos e Rohden giocano Curado, Boloca e Gori. Szyminski preferito ad Ariaudo, in avanti continuità per la coppia Iemmello-Novakovich.16:32