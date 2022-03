LIVE LECCE - ASCOLI 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori17:24

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Ascoli, ventisettesima giornata di Serie B.17:24

I giallorossi, con l'obiettivo primo posto in classifica a portata di successo, affrontano i bianconeri, sconfitti a Brescia dopo tre trasferte vinte di fila.17:25

4-2-3-1 per l'Ascoli: Leali - Salvi, Botteghin, Bellusci, D'Orazio - Saric, Buchel - Paganini, Maistro, Bidaoui - Tsadjout. A disp.: Guarna, Falasco, Quaranta, Baschirotto, Collocolo, Eramo, Caligara, Iliev, Tavcar, De Paoli, Dionisi, Ricci.18:43

Baroni si affida al tridente Ragusa-Coda-Pablo Rodriguez. In difesa, Calabresci scala centralmente con Gendrey terzino.17:38

Sottil sceglie Paganini-Maistro-Bidaoui alle spalle di Tsadjout, unica punta. Buchel e Saric in mediana.18:44

Ragusa s'incunea in area, D'Orazio riesce a contenerlo.18:34

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:36

Fraseggio prolungato dei bianconeri, ritmi non particolarmente elevati.18:43

Lancio per Tsadjout, Tuia è in vantaggio.18:44

Errore di Botteghin, Coda apre per Barreca, fermato da Salvi.18:45

Destro di Coda deviato fuori da Pablo Rodriguez, in posizione irregolare.18:49

18'

Lancio per Coda che prolunga per Ragusa, altra azione fermata per fuorigioco.18:49