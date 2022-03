LIVE MONZA - PARMA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori15:05

Presso l'U-Power Stadium è tutto pronto per Monza-Parma, partita valevole per la 27ª giornata di Serie B.15:05

I padroni di casa, in piena lotta playoff a quota 44 punti, sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno contro il Lecce.15:06

Gli ospiti, reduci dal successo convincente con la Spal, cercano continuità di risultati per risalire la china e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.15:09

MONZA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Lamanna - Donati, Caldirola, Carlos Augusto - Pereira, Colpani, Mazzitelli, Machìn, Molina - Mancuso, Mota. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Barberis, Gytkjær, Bettella, Siatounis, Antov, Sampirisi, Vignato, Ciurria, Pirola. All. Giovanni Stroppa18:05

PARMA (3-4-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Buffon - Del Prato, Cobbaut, Danilo - Correia, Juric, Bernabé, Man - Vazquez - Benedyczak, Sits. A disposizione: Turk, Balogh, Brunetta, Sohm, Camara, Osorio, Traore, Bonny, Circati, Costa, Rispoli, Simy. All. Giuseppe Iachini 17:56

Tra le squadre contro cui il Monza è imbattuto in casa in Serie B, il Parma è quella contro la quale conta più precedenti interni, 15: 10 successi e cinque pareggi.15:09

Il Parma è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare di Serie B contro il Monza, anche se quattro di queste partite sono terminate in parità (completa un successo per i gialloblu, il 4 marzo 1990).15:09

Stroppa schiera in porta Lamanna con Donati, Carlos Augusto e Caldirola in difesa, con quest'ultimo che torna a giocare dal primo minuto dopo la panchina contro il Lecce. In avanti vicino a Mancuso c'è Mota. Nella lunga lista degli indisponibili figurano Ramirez, Valoti, Favilli, Marrone e D'Alessandro.18:14

Iachini non recupera Tutino e lancia il giovane Sits in attacco con Benedyczak al suo fianco e Vazquez dietro le punte. Panchina per Simy.18:32

Dirige l’incontro Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Fabio Schirru. Il quarto uomo è Francesco Luciani. La coppia Var è formata da Gianluca Manganiello e Valerio Vecchi.15:12

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Monza-Parma. Il primo pallone è gestito dai padroni di casa.18:31

2' Iniziali fasi di studio, i Ducali gestiscono il possesso della sfera.18:34

3' Man prova a involarsi sulla fascia, aggancia da dietro Pedro Pereira e commette fallo.18:35

5' Ritmi un po' compassati, ancora nessun tiro verso la porta.18:37

6' Del Prato argina Mota e regala il primo tiro dalla bandierina della partita al Monza.18:37

7' Mota mette dentro una palla tagliata, provvidenziale l'intervento di Man che si rifugia in corner.18:39

8' Tentativo velleitario dalla distanza di Pedro Pereira, il pallone esce abbondantemente.18:40

9' Sugli sviluppi di un corner, Danilo conclude al volo e in precario equilibrio senza centrare lo specchio della porta.18:41

10' Stop col braccio di Molina e segnalazione di fuorigioco, sfuma sul nascere una potenziale chance per i padroni di casa.18:43

11' Colpani gira di prima il pallone dal limite dell'area, la sfera termina nettamente al di sopra della porta difesa da Buffon.18:43

12' Danilo non abbocca alle finte di Molina e risolve la questione concedendo un calcio d'angolo.18:45

13' La conclusione di Colpani, protagonista di una buona incursione in area, viene murata dalla retroguardia gialloblù.18:46

15' OCCASIONE MONZA! Traversone tagliato di Colpani sul secondo palo, Mancuso stacca di testa indirizzando il pallone verso il palo lontano ma non trova lo specchio.18:48

16' Fallo in mezzo al campo di Donati su Sits, il Parma prova ad alzare il proprio raggio d'azione.18:48

18' Cross interessante di Cobbaut dal fondo, Carlos Augusto prolunga bene di testa e sventa la minaccia.18:50

20' La partita stenta a decollare, c'è ancora poca intensità da ambo le parti.18:52

22' Carlos Augusto, autore di una buona percussione per vie centrali, si incarica del tiro dalla distanza salvo poi strozzarlo eccessivamente.18:54

23' Pedro Pereira sfonda sulla fascia di destra e mette in mezzo una palla potenzialmente pericolosa, nessun giocatore del Monza arriva in tempo a rimorchio.18:56

25' Stop e tiro di Mazzitelli da fuori, Buffon afferra la sfera senza alcun patema d'animo.18:57

27' Giro palla insistito dei padroni di casa, gli ospiti ostruiscono tutte le vie di transito.18:59

28' Vazquez allarga il gioco verso Correia, l'idea è buona ma il pallone è leggermente impreciso.19:00

29' OCCASIONE PARMA! Man conclude da posizione defilata, Lamanna respinge e salva la propria porta.19:06

30' GOL! Monza-PARMA 0-1. Rete di Vazquez. Su suggerimento di Cobbaut, Vazquez si inventa un pallonetto meraviglioso con lo scavetto beffando Lamanna sul palo lontano.



32' Il Monza prova a reagire sin da subito.19:04

33' Ottima chiusura in corner di Correira, bravo ad anticipare Mancuso in agguato.19:05

35' Calcio di punizione scodellato al centro da Bernabé, Cobbaut commette fallo in attacco andando col gomito troppo largo a colpire un giocatore avversario.19:07