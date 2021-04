Da Chievo Verona - Spal é tutto, alla prossima sfida di Serie B!20:58

Una gara aperta, equilibrata, due formazioni che hanno spinto ma alla fine si sono accontentate dal punto, con Valoti che proprio nel finale sfiora il gol vittoria.20:57

Pareggio tra Chievo e Spal, gara aperta dal rigore realizzato da Garritano, risponde Valoti sulla punizione di Viviani.20:57

90'+4' FINISCE CHIEVO VERONA - SPAL! 1-1 il risultato finale, al rigore di Garritano risponde Valoti.20:56

90'+4' Tomovic allontana, Calvarese fischia la fine.20:56

90'+3' Okoli chiude in angolo Garritano, ultima occasione per il Chievo.20:55

90'+2' Sostituzione SPAL: esce Luca Ranieri, entra Marco Sala.20:53

90'+1' Di Gaudio entra in area dopo aver superato Senricola, lo chiude in angolo Okoli.20:52

90' Tre i minuti di recupero.20:53

89' VALOTI! Cross di Sernicola, colpo di testa del fantasista che termina di poco alta sopra la traversa.20:51

88' Gran chiusura di Missiroli su Garritano, dopo che l'autore del gol aveva provato l'imbucata per Fabbro.20:49

86' Cross di Di Gaudio, Missiroli allontana: Chievo che sta alzando il baricentro in questo finale.20:47

85' Di Francesco dopo un bel doppio dribbling prova un tunnel su Brignoli: esagera l'esterno entrato da pochi minuti.20:46

84' Spal che spinge con piú veemenza, Chievo che peró prova sempre a pungere con i suoi esterni, soprattutto con Di Gaudio.20:45

82' Di Gaudio lancia in profonditá De Luca, la punta travolge Berisha che lo aveva fermato in uscita bassa.20:44

81' Sostituzione SPAL: esce Gabriel Strefezza, entra Federico Di Francesco.20:42

81' Strefezza ferma l'avanzata di Palmiero: Calvarese riprende il brasiliano ma non estrae il cartellino.20:42

80' Sugli sviluppi di un angolo di Murgia, conclusione di Strefezza che Rigione allontana facilmente.20:41

78' Punizione per il Chievo Verona: Renzetti mette al centro, Berisha in presa alta blocca il pallone.20:39

77' Comincia a sentirsi la stanchezza in campo, molti i palloni alzati in questi minuti.20:38

75' Sostituzione CHIEVO VERONA: esce Filip Đorđević, entra Manuel De Luca.20:36

74' Sostituzione CHIEVO VERONA: esce Luigi Canotto, entra Michael Fabbro.20:36

74' Murgia cerca la palla morbida sul secondo palo, conclusione che termina di poco a lato.20:36

73' Valoti tiene il pallone e viene steso da Garritano, punizione da posizione pericolosa per la Spal.20:34

72' Punizione di Murgia, palla che colpisce in pieno Obi in barriera.20:32

71' AMMONITO Michele Rigione. Veronica di Strefezza che si libera di due avversari, lo stende il centrale al limite dell'area. 20:32

69' Garritano sfiora la doppietta con un colpo improvviso su Berisha in uscita, azione comunque ferma per il fuorigioco del fantasista.20:31

68' Corner di Viviani, colpo di testa di Ranieri che manda ampiamente a lato: continua a spingere la Spal.20:28

66' Di Gaudio prova la percussione personale, lo ferma Berisha in uscita.20:27

65' Sostituzione SPAL: esce Luca Mora, entra Alessandro Murgia.20:26

65' Sostituzione SPAL: esce Federico Viviani, entra Simone Missiroli.20:26

64' Sostituzione CHIEVO VERONA: esce Amato Ciciretti, entra Antonio Di Gaudio.20:26

63' Sostituzione CHIEVO VERONA: esce Mattia Viviani, entra Joel Obi.20:24

62' GOL! Chievo Verona - SPAL 1-1! Rete di Mattia Valoti. Punizione per gli ospiti, un liscio di Tomovic favorisce il colpo di testa del trequartista che infila Semper sul palo lontano.



61' AMMONITO Maxime Leverbe. Il difensore stende Strefezza che lo aveva superato in velocità: giallo anche per lui. 20:23

60' Punizione per la Spal dalla trequarti: Viviani mette al centro, Tomovic sfiora ma manda a lato.20:22

58' Cross di Valoti, Leverbe calcia lontano: che reazione della Spal dopo il vantaggio del Chievo.20:19

57' Valoti in area calcia di potenza, Rigione in angolo: protesta tutto il Chievo per la posizione di partenza del fantasista.20:18

55' Problemi per Rigione che si rialza a fatica, il difensore fa comunque segno di poter continuare la partita.20:17

54' GOL! CHIEVO VERONA - Spal 1-0! Rete su Rigore di Luca Garritano. Il fantasista spiazza Berisha dagli 11 metri, partita che si sblocca al Bentegodi.



53' CALCIO DI RIGORE PER IL CHIEVO VERONA! Canotto entra in area e cade dopo il contatto con Okoli: Calvarese é vicino ed indica il dischetto.20:14

52' Dickmann crossa al centro, Strefezza fermato da Rigione al momento della conclusione al volo.20:13

50' Djordjevic difende un pallone al limite dell'area e cade dopo il contatto con Ranieri, lascia correre Calvarese.20:11

49' Canotto in contropiede prova la percussione palla al piede, gran chiusura in scivolata di Dickmann.20:10

48' Tunnel di Strefezza su Viviani, decisivo il ritorno di Renzetti per fermare il brasiliano.20:09

47' Parte forte la Spal, Chievo costretto nella propria metà campo.20:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CHIEVO VERONA - SPAL! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.20:05

Equilibrio che non si dunque ancora rotto, Spal che é cresciuta con il passare dei minuti dopo l'ottimo inizio dei locali.19:52

Primo tempo giocato a buoni ritmi da entrambe le formazioni, Chievo vicino al vantaggio con Canotto in apertura e Ciciretti nel finale, Spal con Strefezza e un diagonale di poco a lato.19:50

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CHIEVO VERONA - SPAL! Risultato ancora fermo sullo 0-0.19:50

45' AMMONITO Luca Mora. Intervento in ritardo su Bertagnoli, il mediano in netto ritardo. 19:49

43' Valoti controlla in area un difficile pallone e conclude di prima intenzione, palla che colpisce in pieno Rigione.19:49

41' STREFEZZA! Destro ad incrociare del brasiliano, Semper é battuto ma la palla esce di pochissimo a lato.19:44

40' Ranieri con un problema alla caviglia: da capire se il difensore potrà continuare la partita.19:43

39' CICIRETTI! Conclusione del fantasista che sorprende Berisha, lo salva Ranieri che allontana!19:42

37' Possesso palla della Spal, Chievo chiuso nella propria trequarti.19:41

36' Valoti cerca la verticale per Dickmann, sempre altissimo sulla sinistra: palla che termina sul fondo.19:40

34' Continua l'equilibrio in campo, Spal con il possesso palla ma Chievo decisamente piú verticale.19:38

32' Strefezza cerca la conclusione dal limite a giro, chiude Mattia Viviani che intuisce il destro dell'avversario.19:36

30' Chiusura di fisico di Tomovic su Canotto, non protesta la punta del Chievo che si era lanciato su un pallone lungo di Viviani.19:34

29' Buon momento ora per la Spal, la squadra di Rastelli propositiva ma sempre molto compatta.19:34

28' AMMONITO Mattia Viviani. Intervento in ritardo su Valoti, giallo anche per il mediano del Chievo. 19:32

27' Segre ha un buon pallone al limite dell'area ma calcia con troppa fretta, sfera in out.19:32

25' Valoti cerca la conclusione da oltre 30 metri, fallo di Garritano: punizione per la Spal.19:29

23' TOMOVIC! Schema della Spal da angolo con Viviani che conclude di potenza: la palla arriva al difensore che devia facile per Semper.19:27

22' Funziona la catena di destra della Spal, angolo guadagnato da Sernicola.19:26

21' Angolo per il Chievo: Renzetti al centro, Viviani allontana: bel ritmo in questi primi 20 minuti di gioco.19:25

19' Dickmann prova a rompere il raddoppio con un tocco ma la palla termina sul fondo: Calvarese, molto vicino, indica la rimessa dal fondo.19:23

18' Cross di Sernicola, allontana Leverbe: si rivede la Spal in attacco.19:22

17' Gran recupero a centrocampo di Palmiero, Djordjevic si inserisce e calcia di sinistro: pallone debole e facile per Berisha.19:21

15' Fallo in attacco di Valoti su un cross basso di Dickmann, il fantasista secondo Calvarese entra in ritardo su Palmiero.19:20

14' Ancora Ranieri con un tocco in area pericoloso, palla a lato con Berisha battuto.19:18

13' Bertagnoli fermato in angolo: Chievo che prova a sfondare anche dalla destra.19:17

12' Chievo che sta prendendo metri, cross di Ciciretti per Djordjevic che manda ampiamente a lato.19:16

10' CHE RISCHIO PER RANIERI! Il difensore colpisce male in area e sfiora l'autogol, palla alta di pochi centimetri sopra la traversa.19:14

9' AMMONITO Federico Viviani. Fallo tattico del regista che ferma la percussione di Canotto. 19:13

8' Dickmann di testa prolunga per Strefezza: il brasiliano ampiamente in fuorigioco.19:13

7' Chievo che sembra disposto con un 4-3-3, Gartitano da mezzala con possibilità di inserimento.19:11

6' RIGIONE! Angolo di Renzetti, deviazione di Garritano che mette il compagno a pochi passi dalla porta: deviazione debole bloccata facilmente da Berisha.19:10

5' Rastelli inverte i suoi esterni, Sericola a destra e Dickmann a sinistra.19:09

4' Che inizio di partita, entrambe le squadre alla ricerca e vicine al gol.19:08

4' LEVERBE! Colpo di testa del centrale, palla di poco alta sopra la traversa.19:08

3' CANOTTO! Garritano trova il fondo e scarica per il compagno che calcia di prima intenzione: Berisha con un riflesso mette in angolo.19:07

2' VIVIANI! Punizione battuta dal regista della Spal, palla di poco a lato.19:06

1' Leverbe stende al limite dell'area Strefezza: punizione da posizione pericolosa per la Spal.19:05

1' Chievo con la classica maglia gialla e maniche blu, Spal con completo scuro da trasferta.19:04

1' INIZIA CHIEVO VERONA - SPAL! Primo pallone per gli ospiti.19:04

Dirige il match l'arbitro Gianpaolo Calvarese.18:37

Rastelli opta per un attacco leggero con Valoti e Strefezza, Ranieri titolare con Tomovic a guidare la difesa. A centrocampo spazio a Viviani in cabina di regia.18:34

Aglietti non puó contare su Vaisanen, Bertagnoli dal primo minuto con Mogos che parte dalla panchina. In attacco confermato Djordjevic con Canotto, pronti a subentrare De Luca e Margiotta.18:32

A disposizione della SPAL: Thiam, Murgia, Di Francesco, Tumminello, Spaltro, Sala, Gomis, Missiroli, Moro, Seck, Esposito.18:29

La formazione della SPAL: 3-5-2 per gli ospiti, Berisha - Okoli, Tomovic, Ranieri - Dickmann, Segre, Viviani, Mora, Sernicola - Strefezza, Valoti.18:27

A disposizione del CHIEVO VERONA: Gigliotti, Cotali, Pavlev, Seculin, Mogos, Zuelli, Di Gaudio, Obi, Giaccherini, De Luca, Margiotta, Fabbro.18:25

Sono ufficiali le formazioni del match: CHIEVO VERONA che si schiera con il 4-4-2, Semper - Bertagnoli, Leverbe, Rigione, Renzetti - Garritano, Palmiero, Viviani, Ciciretti - Canotto, Djordjevic.18:34

Cinque i confronti finora tra Chievo e SPAL tra Serie A e Serie B, per un bilancio in perfetto equilibrio con una vittoria per parte, entrambe nel massimo campionato (2-1 per gli Scaligeri nel novembre 2017 e una degli emiliani per 4-0 nel maggio 2019); tre pareggi chiudono il bilancio.18:22

Al Bentegodi di Verona il Chievo ospita la Spal in questa sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie B: in palio tre punti fondamentali per la corsa play off ma anche per avvicinare la seconda posizione.18:21