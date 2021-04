Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:56

Si torna in campo a Pasquetta: i ragazzi di Zanetti sono attesi dalla sfida contro la SPAL mentre la squadra di Baroni rimarrà in Veneto per affrontare il Cittadella.20:56

Prova accorta e cinica degli amaranto che sbancano il Penzo con due tiri nello specchio (Di Chiara e Situm), ringraziando la complicità di un Pomini evanescente. Brusco stop degli arancioneroverdi, fermati da due traverse (Johnsen e Modolo) nella prima frazioni e poco lucidi nella reazione.20:57

90'+4' FINITA! Venezia-Reggina 0-2, triplice fischio di Gariglio.20:52

90'+1' Crnigoj penetra in area e serve Karlsson che in spaccata non inquadra lo specchio.20:49

90' Quattro minuti di recupero.20:47

89' ULTIMO CAMBIO REGGINA. Finisce la gara di Di Chiara, scampoli per Dalle Mura.20:47

88' Tentativi di Johnsen e Di Mariano contro il pullman amaranto.20:46

88' Crnigoj dalla destra, Di Chiara spazza in angolo.20:45

86' Punizione sprecata da Bellomo, direttamente sul fondo.20:44

84' SOSTITUZIONE REGGINA. Bianchi prende il posto di Crimi.21:12

84' SOSTITUZIONE REGGINA. Baroni si copre ulteriormente: Liotti per Edera.20:43

82' Ceccaroni fermato al limite, rasoterra di Bocalon, nessun problema di Nicolas.20:39

80' Contropiede tre contro tre, Modolo salva sul cross basso di Bellomo.20:38

79' Da corner, mischia in area amaranto, Johnsen svirgola da ottima posizione.20:37

78' Traversone di Crnigoj, sponda di Di Mariano, Lakicevic concede il corner.20:36

76' Situm a terra, gioco fermo.20:34

75' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Fuori anche Taugourdeau, si rivede Dezi.20:40

75' SOSTITUZIONE VENEZIA. Aramu lascia il campo a favore di Karlsson.20:35

75' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti cerca la scossa: entra Crnigoj, esce Molinaro.20:35

74' AMMONITO Aramu, fallo tattico su Bellomo.20:33

73' Gli amaranto si chiudono e ripartono, arancioneroverdi senza lucidità.20:32

71' Le squadre si stanno allungando, i ritmi non calano.20:31

69' Gli arancioneroverdi faticano a reagire, amaranto sul velluto.20:28

67' GOL! Venezia-REGGINA 0-2! Rete di Situm. Secondo tiro, secondo gol: Situm si accentra e piazza il destro dal limite, Pomini non esiste.



66' Di Mariano nel corridoio per Johnsen, Cionek si frappone.20:23

64' Ripartenza di Johnsen, Maleh rifinisce per Aramu, sinistro fiacco, facile preda di Nicolas.20:21

62' Ancora Johnsen, Cionek allontana di testa.20:20

62' Johnsen centra dalla destra, Nicolas in anticipo su Bocalon.20:19

61' Punizione di Aramu, sponda di Johnsen, Crimi libera.20:19

60' Zanetti protesta per i falli sistematici degli amaranto, Gariglio lo richiama.20:18

58' Bellomo scivola, Di Mariano dai 20 metri, destro centrale, facile preda di Nicolas.20:16

56' AMMONITO Lakicevic, fuori tempo su Di Mariano.20:15

56' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti passa al 4-2-3-1: Di Mariano per Fiordilino.20:14

56' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Esposito e Bocalon.20:14

54' Maleh la butta in area, Cionek libera.20:13

52' GOL! Venezia-REGGINA 0-1! Rete di Di Chiara. Punizione di Bellomo, Pomini esce malissimo, Di Chiara ringrazia con un sinistro al volo che passa tra le varie gambe e s'insacca.



50' La gara si mantiene bloccata tatticamente, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:09

48' Incursione offensiva di Ceccaroni, cross troppo arretrato per Esposito e Aramu.20:06

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Reggina 0-0, manovra degli amaranto.20:03

46' SOSTITUZIONE REGGINA. Okwonkwo rimane negli spogliatoi, Baroni inserisce Montalto, altro ex della sfida.20:03

Zanetti ha bisogno di trovare maggiore fluidità nella costruzione e più concretezza negli ultimi metri, senza perdere gli equilibri; Baroni deve studiare alternative in fase offensiva, Okwonkwo troppo isolato.20:02

Frazione sfortunata per gli arancioneroverdi che colpiscono ben due traverse a Nicolas battuto con Johnsen e Modolo; amaranto bravi in fase di rottura non creano pericoli dalle parti di Pomini. Infortunio per Kingsley.19:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Reggina 0-0, traverse di Johnsen e Modolo.19:47

45'+1' AMMONITO Di Chiara, fallo su Esposito.19:47

45' Un minuto di recupero.19:46

43' ALTRA TRAVERSA VENEZIA! Punizione di Taugourdeau, piatto al volo di Modolo che scheggia il montante.19:44

41' Pressione degli arancioneroverdi, gli amaranto non concedono spazi.19:42

39' Sugli sviluppi del corner, destro di Aramu, murato da Lakicevic.19:39

38' Maleh arriva sul fondo, Cionek si rifugia in angolo.19:38

36' TRAVERSA VENEZIA! Crimi scivola, Esposito serve l'incursione di Johnsen, tocco morbido su Nicolas, salvato dal montante.19:36

34' Johnsen cambia gioco per Ferrarini, Esposito è in offside.19:35

33' Percussione di Johnsen, Esposito in area per Aramu, Stavropoulos lo chiude.19:34

32' Edera penetra in area palla al piede, sinistro deviato in angolo da Ceccaroni.19:32

31' Punizione di Bellomo, Di Chiara colpisce malamente al volo, palla in fallo laterale.19:31

28' SOSTITUZIONE REGGINA. Problemi muscolari per Kingsley, Baroni inserisce Bellomo.19:29

28' AMMONITO Okwonkwo, gioco pericoloso su Molinaro.19:28

26' Esposito di tacco per Molinaro, Stavropoulos non si fa superare.19:27

25' Taugourdeau millimetrico per Johnsen, Maleh aggancia con il tacco, Stavropoulos spazza.19:26

25' Tiro cross di Situm, Pomini sicuro in presa alta.19:25

23' Lancio di Di Chiara, Okwonkwo è pescato in fuorigioco.19:23

21' Ferrarini scende sulla fascia, recupero di Situm.19:22

20' Giocata di Crisetig per Di Chiara, chiusura decisiva di Ferrarini, palla in corner.19:21

18' Molinaro a terra, gioco fermo per qualche istante.19:19

17' Cionek in posizione completamente irregolare stoppa la conclusione di Taugourdeau, Gariglio lascia correre.19:17

15' Sciocchezza di Nicolas che raccoglie con le mani un retropassaggio di Crimi, punizione di seconda per gli arancioneroverdi.19:16

14' Kingsley dalla sinistra, Ceccaroni allontana, Crimi sbaglia l'appoggio in area.19:15

12' Pomini rischia con i piedi, il suo rinvio è stoppato da Kingsley, sul fondo.19:12

10' Maleh recupera palla sulla trequarti, Crimi rimedia su Esposito.19:10

8' Accelerazione di Edera, scarpata di Situm, palla in Laguna.19:09

7' Cionek in proiezione offensiva, Molinaro lo chiude in angolo.19:07

6' Johnsen non s'intende con Aramu, Nicolas blocca in uscita bassa.19:06

4' Possesso dei padroni di casa, pressing alto degli amaranto.19:05

2' Molinaro in verticale per Esposito, Nicolas in uscita concede il primo angolo della gara.19:02

1' INIZIA Venezia-Reggina, palla agli arancioneroverdi.19:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Gariglio.18:32

Baroni ritrova Stavropoulos in difesa e sceglie Okwonwko, unica punta, supportato da Situm, Michael e l'ex Edera.18:34

Squalificato Mazzocchi, ancora out Forte, Zanetti conferma 10 undicesimi della squadra che ha dilagato contro il Monza: in attacco, Esposito dal primo minuto al posto di Di Mariano, con Johnsen e Aramu.18:11

4-2-3-1 per la Reggina: Nicolas - Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara - Crisetig, Crimi - Situm, Michael, Edera - Okwonkwo. A disp.: Guarna, Plizzari, Chierico, Dalle Mura, Loiacono, Del Prato, Liotti, Bianchi, Bellomo, Denis, Micovschi, Montalto.18:33

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-1-2: Pomini - Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro - Fiordilino, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Johnsen, Esposito. A disp.: Maenpaa, St Clair, Svoboda, Cremonesi, Felicioli, Ricci, Crnigoj, Dezi, Rossi, Di Mariano, Bocalon, Karlsson.18:29

Si torna in campo dopo la sosta, per il rush finale: gli arancioneroverdi a soli tre punti dal secondo posto in classifica affrontano gli amaranto, usciti dalla zona calda e desiderosi di accorciare sul gruppo play-off.11:09

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Reggina, trentunesima giornata di Serie B.11:01