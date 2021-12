Stadio Via Del Mare di Lecce 20 Dicembre 2021 ore 20:30

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:00

PREPARTITA

Lecce - Vicenza è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Vicenza sarà Antonio Di Martino coadiuvato da Rodolfo Di Vuolo e Nicolò Cipriani. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Attualmente Lecce si trova 4° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte); invece Vicenza si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 14 sconfitte).

Lecce ha segnato 29 gol e ne ha subiti 15; Vicenza ha segnato 15 gol e ne ha subiti 32.

In casa Lecce ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Vicenza ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la SPAL, Reggina e Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Perugia e Como ottenendo 0 punti.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Pisa perdendo 1-0 mentre Vicenza ha incontrato Como perdendo 0-1.

Lecce e Vicenza si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 10 volte, Vicenza ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato: