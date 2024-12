Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori17:15 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana e Brescia! Oggi va in scena l'anticipo che apre la 18a giornata di Serie B!17:15

Ci troviamo allo Stadio Arechi di Salerno! La Salernitana di Stefano Colantuono ospita il Brescia di Pierpaolo Bisoli.17:16

La Salernitana, dopo aver ottenuto 1 solo punto nelle ultime 2 uscite stagionali, si trova al 16° posto con 17 punti in classifica in lotta per non retrocedere. Dall'arrivo di Mister Colantuono (4a esperienza per lui nella panchina campana) la Salernitana ha ottenuto 4 punti in 4 partite. Durante l'ultimo turno di campionato la Juve Stabia si è imposta all'Arechi per 2-1 grazie alle reti di Adorante e Candellone.17:23

Debutto in panchina per Pierpaolo Bisoli, dopo aver saltato la prima per una squalificata rimediata mentre era alla guida del Modena. Il Brescia di punti ne ha 20 che gli valgono l'11a piazza nella serie cadetta. Le rondinelle non trovano il successo dallo scorso 3 novembre quando, allo Stadio Luigi Ferraris, sconfissero la Sampdoria di misura grazie al gol vittoria siglato da Bjarnason. Nei 5 impegni successivi di campionato sono arrivate 2 sconfite e 3 pareggi, ultimo dei quali lo 0-0 di settimana scorsa contro la Carrarese.19:56

La sfida sarà diretta dal sig. Kevin Bonacina della sez. di Bergamo e sarà coadiuvato dagli assistenti Di Monte (sez. Chieti) e Massara (sez. Reggio Calabria).IV Ufficiale sarà Di Francesco (sez. Ostia Lido).Al VAR opereranno Gariglio (sez. Pinerolo) e il suo Pagnotta (sez. Nocera Inferiore).17:29

I precedenti. Sono ben 41 i precedenti tra le due compagini, con un bilancio che pende in favore dei ragazzi di Bisoli, vittoriosi in 21 occasioni, contro le 14 vittorie granata e i sei pareggi. L'ultimo precedente ha sorriso alla Salernitana, vittoriosa 1-0 nel 2021 grazie al gol di Luka Bogdan.17:30

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA. Colantuono sceglie il 3-4-2-1 per affrontare questa sfida. Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Stojanovic, Tongya, Amatucci, Ghiglione; Soriano, Braaf; Simy.19:58

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA. Bisoli risponde con il 3-4-1-2 per provare a ritrovare il successo. Lezzerini; Cistana, Adorni, Papetti; Corrado, Verreth, Bisoli, Dickmann; Galazzi; Moncini, Borrelli.20:07

A disposizione Salernitana. Fiorillo, Corriere, Njoh, Hrustic, Gentile, Dalmonte, Fusco, Wlodarczyk, Jaroszynski, Di Vico, Kallon, Sfait.19:59

A disposizione Brescia. Andrenacci, Calvani, Bianchi, Paghera, Bjarnason, Olzer, Besaggio, Muca, Nuamah, Bertagnoli.20:02

Le scelte di Colantuono. Difesa stravolta rispetto allo scorso impegno di campionato con Velthuis e Ruggeri che prendono posto al fianco di Ferrari. A centrocampo Tongya viene preferito a Maggiore. Confermato il terminale offensivo Simy che verrà supportato da Soriano e Braaf che prende il posto dell'indisponibile Verde.20:43

Le scelte di Bisoli. Il tecnico emiliano conferma in blocco l'11 con cui ha iniziato il suo nuovo corso la scorsa giornata di Serie B.20:07

FISCHIA BONACINA E INIZIA LA PARTITA!20:32

2' Ottimo inserimento di Braaf che poi sbaglia il controllo. Allontana la difesa del Brescia.20:33

3' Provando ad arrivare sul pallone entrano in scivolata Tongya e Borrelli. Bonacina fischia fallo in attacco, punizione per la Salernitana.20:34

5' Rischia Stojanovic nei pressi della linea laterale e concede rimessa laterale in posizione offensiva per la formazione ospite.20:38

8' Buona uscita palla al piede della Salernitana e contropiede. Stojanovic si accentra e tenta la conclusione che termina a lato della porta difesa da Lezzerini.20:39

9' Corrado crossa dalla sinistra e trova Borrelli che controlla spalle alla porta in area di rigore. E' bravo l'attaccante a girarsi in area ma la conclusione viene murata da Ruggeri. Angolo per il Brescia.20:40

10' Sugli sviluppi del corner ci prova ancora Borrelli di testa. Palla alta sopra la traversa.20:41

12' Azione inisistita della Salernitana dopo un ottimo recupero di Braaf. L'azione si conclude con un tentativo di cross su cui si tuffa Lezzerini che fa sua la sfera.20:43

13' OCCASIONE BRESCIA!! Calcio d'angolo dal lato destro calciato verso Sepe che respinge sui piedi di Adorni che dal limite dell'area piccola calcia alto!20:44

14' Va dalla bandierina la Salernitana ora dopo un break di Amatucci. Respinge per 2 volte la difesa del Brescia.20:45

16' Altra palla persa dalla difesa del Brescia con Tongya che si era messo sulla linea di passaggio. Azione arginata in rimessa laterale.20:47

17' Cambio di lato perfetto di Dickmann per Corrado. Rinviene la difesa campana a interrompere l'azione offensiva.20:48

20' Simy difende un pallone al limite dell'area e si gira. Il tentativo di conclusione si infrange sulla difesa del Brescia.20:51

21' Altro tentativo da fuori della Salernitana. Questa volta è Braaf a centrare un difensore a centro area.20:52