LIVE FROSINONE - LECCE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Benito Stirpe tutto pronto per Frosinone-Lecce, trentesima giornata di Serie B.12:57

I giallazzurri cercano il successo interno che manca da otto gare per riavvicinare la zona play-off; di fronte, i giallorossi in striscia positiva da otto giornate e reduci da tre successi di fila.12:59

4-3-1-2 per il Lecce: Gabriel - Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo - Majer, Tachtsidis, Bjorkengren - Henderson - Coda, Pettinari. A disp.: Vigorito, Bleve, Zhuta, Dermaku, Pisacane, Nikolov, Maselli, Paganini, Mancosu, Yalcin, Delgado, Stepinski.13:56

Nesta apporta quattro modifiche allo schieramento iniziale, uno per reparto: Szyminski in difesa, Salvi sulla fascia destra, Tribuzzi al posto di Gori a centrocampo e in attacco si affida alla coppia Iemmello-Novakovich.13:14