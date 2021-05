LIVE MONZA - CITTADELLA 0-0 PLAYOFF SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori20:07

Al U-Power Stadium, tutto pronto per Monza-Cittadella, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.20:07

La squadra di Christian Brocchi, dopo la cocente sconfitta nella gara d’andata, affronta il Cittadella tra le mura amiche. 20:07

I veneti, dopo il 3-0 rifilato ai lombardi nella partita di lunedì, hanno due risultati su tre per qualificarsi alla finalissima contro il Venezia.20:07

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Carlos Augusto, Pirola, Bellusci, Sampirisi - Frattesi, Scozzarella, Colpani - Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. A disp.: Sommariva, Donati, Anastasio, Gytkjaer, D'Errico, Scaglia, Barillà, Barberis, Ricci, Armellino, Diaw, D'Alessandro.20:24

4-3-1-2 per il Cittadella: Kastrati - Ghiringhelli, Perticone, Frare, Donnarumma - D’Urso, Iori, Gargiulo - Proia - Tsadjout, Baldini. A disp.: Maniero, Camigliano, Rosafio, Vita, Tavernelli, Beretta, Smajlaj, Pavan, Mastrantonio, Ogunseye, Cassandro.20:44

Brocchi sceglie il modulo 4-3-3 con il tridente pesante composto da Boateng, Balotelli e Mota Carvalho. Dietro, Bellusci è affiancato dal promettente Pirola con Sampirisi e Carlos Augusto sulle fasce mentre a centrocampo vengono scelti Frattesi, Scozzarella e Colpani. Out gli infortunati Paletta e Maric.20:47

Venturato, decide di puntare sul tandem offensivo formato da Tsadjout e Baldini con Proia sulla trequarti. In difesa, Frare guida il reparto con Perticone che sostituisce lo squalificato Adorni al suo fianco mentre Ghiringhelli e Daniele Donnarumma presidiano le corsie laterali. A centrocampo, il tecnico dei granata opta per D'Urso, Iori e Gargiulo.20:28

1' Inizia il primo tempo di MONZA-CITTADELLA. Dirige la sfida l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata.20:47

3' Boateng prova il tiro dalla distanza. L'esperto giocatore ghanese spedisce il pallone distante dalla porta difesa da Kastrati.20:50

6' Percussione centrale di Frattesi. Il centrocampista biancorosso viene fermato al limite dell'area da Perticone.20:56

7' Traversone dalla trequarti destra di Boateng che non riesce ad imbeccare Mota Carvalho sul secondo palo. La palla finisce direttamente sul fondo.20:54

9' Il Cittadella sta cercando di gestire le iniziative offensive dei padroni di casa La squadra di Venturato si difende ordinatamente.21:16

12' Carlos Augusto, lanciato sulla sinistra da Scozzarella, mette palla all'indietro per l'accorrente Balotelli che calcia di prima intenzione trovando la decisiva opposizione di Frare. Il centrale difensivo del Cittadella respinge il tiro dal limite dell'area dell'attaccante biancorosso.21:00

14' Cross basso dalla fascia destra di Ghiringhelli per il colpo di tacco sul primo palo di Tsadjout. Il tentativo dell'attaccante della squadra veneta, deviato da Carlos Augusto, finisce sul fondo.21:02

16' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Scozzarella. La difesa granata sventa la possibile minaccia.21:03

17' Gargiulo tenta la conclusione dalla distanza. La sfera di gioco sorvola abbondantemente la traversa.21:04

18' Balotelli, dopo un errore in fase di rinvio di Donnarumma, controlla palla in area sulla sinistra e calcia da posizione defilata impegnando Kastrati. 21:05

19' Punizione dal limite dell'area di Balotelli. La palla sfiora il palo alla sinistra di Kastrati.21:06

21' Traversone dalla fascia destra di Sampirisi per l'inserimento aereo al centro dell'area di Balotelli. Il centravanti biancorosso, contrastato da Perticone, sfiora il pallone mandandolo sul fondo.21:08

22' Incursione in area di rigore di Frattesi. Il centrocampista biancorosso, innescato da Colpani, viene fermato prima di poter concludere da Donnarumma.21:10

25' I padroni di casa continuano a fare la partita. I biancorossi stanno cercando di sbloccare la gara per dare vita alla rimonta. 21:15

26' Punizione dalla fascia sinistra direttamente in porta di Scozzarella. Kastrati non ha problemi a neutralizzare il tentativo del regista ex Parma.21:13

27' Baldini, liberato al limite dell'area da Ghiringhelli, prova il tiro rasoterra sul primo palo senza riuscire ad inquadrare la porta.21:13

29' AMMONITO D'Urso. Il centrocampista del Cittadella abbatte Mota Carvalho a centrocampo.21:16

31' Scozzarella prova il lancio in profondità per Boateng che non riesce a fare la sponda per Balotelli. La palla finisce tra le braccia di Kastrati.21:18

32' Cross dal limite dell'area di Sampirisi per il colpo di testa di Frattesi. Il pallone termina la sua corsa sul fondo.21:19

33' AMMONITO Pirola. Il giovane difensore biancorosso entra in ritardo ai danni di Proia.21:20

35' Punizione potente e precisa dai trenta metri di Baldini. Di Gregorio si tuffa alla sua destra impedendo che il pallone finisca all'angolino basso. Ottimo intervento del portiere del Monza.21:23

37' Il Cittadella prova a rallentare i ritmi della gara. Gli ospiti non vogliono correre rischi prima dell'intervallo di gara.21:24

38' AMMONITO Tsadjout. Gomitata ai danni di Carlos Augusto.21:26

39' AMMONITO Sampirisi. Il capitano del Monza trattiene vistosamente Baldini.21:26

42' Giropalla del Monza. I biancorossi mantengono il pallone in attesa di spazi per poter far male alla retroguardia granata.21:30

44' Cross deviato dalla destra di Boateng che viene svirgolato erroneamente al centro dell'area di Perticone. La palla sfiora la traversa e finisce sul fondo21:31

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.21:32

45'+1' Fine primo tempo di MONZA-CITTADELLA: 0-0. La prima frazione finisce a reti bianche.21:33

All'U-Power Stadium, il Monza non riesce a sbloccare la gara grazie all'ottima prova difensiva della squadra di Venturato. I ragazzi di Brocchi, nonostante il maggior possesso palla, hanno faticato ad impegnare Kastrati concludendo tante volte verso la sua porta ma inquandrandola solamente una volta.21:36

La compagine veneta, forte dei tre gol segnati all'andata, sta gestendo la partita al meglio stoppando tutte le iniziative offensive dei padroni di casa.21:37

46' Inizia il secondo tempo di MONZA-CITTADELLA: 0-0. Riprende la partita. 21:48

47' Sulla respinta corta della difesa veneta, Boateng raccoglia palla dentro l'area di rigore ma spreca calciando debolmente tra le braccia di Kastrati.21:50

48' Tsadjout rientra e calcia dal limite dell'area. Il tentativo dell'attaccante granata, deviato da Bellusci, finisce pericolosamente non distante dalla traversa della porta difesa da Di Gregorio.21:51

50' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Donnarumma. Di Gregorio controlla facilmente il pallone.21:53

52' Azione personale di Baldini che punta Bellusci al limite dell'area e calcia rasoterra a fil di palo. Di Gregorio si oppone con un grande intervento.21:55