LIVE PERUGIA - PARMA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La formazione del PARMA: 4-2-3-1 per gli ospiti, Chichizola - Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde - Estevez, Bernabè - Man, Vazquez, Mihaila - Inglese. A disp.: Corvi, Borriello, Balogh, Benedyczak, Tutino, Bonny, Camara, Juric, Coulibaly, Circati, Zagaritis, Sits.20:04

3-5-2 per i locali con Melchiorri e Olivieri in avanti, Dell'orco dovrebbe agire da quinto di centrocampo, Kouan da mezzala di inserimento.20:09

Pecchia schiera Inglese da unica punta con El Mudo Vazquez alle sue spalle. Occasione per Estevez a centrocampo, partita dell'ex per Chichizola.20:11

INIZIA PERUGIA - PARMA! Primo pallone per i locali. 20:47

Parma con la classica maglia bianca con croce gialloblu, Perugia in divisa rossa con pantaloncino bianco.20:49

CHE RISCHIO PER CHICHIZOLA! IL portiere sbaglia l'uscita, Melchiorri non ne approfitta facendosi recuperare dal portiere.20:51

Altra conclusione ducale, questa volta per Mihaila: palla alta sopra la traversa.20:55

Inglese scarica bene il pallone per Mihaila che controlla male prima della conclusione, recupera Sgarbi.20:55

Chichizola esce su un pallone alto e prova a far ripartire l'azione velocemente, scontrandosi con Kouan: resta a terra l'ex compagno, si ferma il gioco.21:02

AMMONITO Cristian Dell'Orco. Entrata molto dura su Man, giallo anche per il quinto del Perugia. 21:04

Partita che si sta intesendo, molti i contatti duri in questi ultimi minuti.21:05

BERNABE! Servito da Vazqzez, il mediano calcia di prima intenzione: pallone sporco che Gori blocca in due tempi.21:08

Melchiorri spreca un uno contro uno con Melchiorri, azione in fuorigioco ma che dormita della difesa del Parma.21:07

Sta crescendo il Perugia, Parma in difficoltá.21:14

Inglese ha una ghiotta occasione da pochi passi ma viene ipnotizzato da Gori, azione comunque ferma per fuorigioco.21:14

Scambio Melchiorri- Olivieri in area, chiude la difesa ducale: Perugia che fatica ad essere incisivo negli ultimi metri.21:23

Problemi per Valenti dopo un tentato anticipo su Melchiorri: si ferma il gioco.21:26

Intervento in ritardo di Kouan su Vazquez: punizione da posizione invitante per il Parma.21:29

Batte Bernabé di potenza, palla che sbatte sulla barriera. Lo spagnolo ci riprova, pallone in cielo.21:29

Perugia e Parma chiudono la prima frazione sullo 0-0: dopo un buon inizio degli ospiti, escono i locali vicini al gol in piú occasioni con Melchiorri.21:32

Anche il Parma ha avuto occasioni per segnare, ma Mihaila e Man non sono stati precisi in fase di realizzazione.21:32