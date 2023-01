Per la diretta di Reggina-Ternana è tutto, buon proseguimento di giornata. 16:05

In classifica, gli amaranto salgono a 39 punti a braccetto col Genoa, e si portano momentaneamente a -3 dal Frosinone. I rossoverdi restano agganciati alla zona playoff con 29 punti, in attesa del Cagliari. Nel prossimo turno, Ternana-Modena e Sudtirol-Reggina. 16:04

La Reggina torna al successo grazie alla rimonta firmata Fabbian, autore di due reti. Ternana ko, inutile il gol iniziale di Pettinari. 16:00

90'+8' E' FINITA! REGGINA-TERNANA 2-1! Rete di Pettinari e doppietta di Fabbian. 15:59

90'+7' Ci prova Corrado dalla distanza, con un sinistro che Contini controlla senza intervenire. 15:58

90'+6' Nel frattempo, il Genoa ha vinto a Benevento, riagganciando i calabresi in classifica. 15:56

90'+5' Chiusura di Cionek, il quale poi arringa la folla. 15:55

90'+3' AMMONITO CASSATA: fallo su Liotti. 15:54

90'+1' DESTRO DI CASSATA! Sugli sviluppi del corner, la sfera arriva a Cassata che calcia alto non di molto. 15:52

90' Sette minuti di recupero. 15:51

90' Camporese pressato da Coulibaly, pallone in calcio d'angolo. 15:51

88' Scatto in profondità di Gori, che conclude l'azione con una sventagliata che termina sul fondo. 15:49

86' Qualche problema per Cionek, il quale deve stringere i denti poiché Inzaghi ha terminato le sostituzioni a disposizione. 15:48

85' Pettinari si divora la rete del 2 a 2 ma in ogni caso era in fuorigioco. 15:47

85' QUINTO CAMBIO NELLA REGGINA: entra Liotti, esce Hernani. 15:46

85' QUARTO CAMBIO NELLA REGGINA: entra Camporese, esce Canotto. 15:45

84' Spinta di Crisetig fallosa, punizione per gli ospiti vicina al lato corto dell'area di rigore. 15:45

83' Colpo di testa di Pettinari in avvitamento, la sfera non viene indirizzata verso la porta di Contini. 15:44

81' TERZO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Capanni, esce Sorensen. 15:43

81' SECONDO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Cassata, esce Agazzi. 15:43

79' Con sette centri stagionali, il numero 14 è sempre di più capocannoniere della formazione di Inzaghi. 15:42

78' GOL! REGGINA-Ternana 2-1! Doppietta di Fabbian. Padroni di casa in vantaggio: corner in area, deviazione di Palumbo che chiama Iannarilli agli straordinari ma non può nulla sul destro di Fabbian.



78' Corner per i padroni di casa, ultimo tocco di Diakité. 15:38

76' TERZO CAMBIO NELLA REGGINA: entra Giraudo, esce Di Chiara. 15:37

75' SECONDO CAMBIO NELLA REGGINA: entra Crisetig, esce Majer. 15:37

73' Piccinini annulla la rete di Canotto richiamato dal Var: l'intervento di Mantovani non è considerato come una giocata. 15:36

69' GOL ANNULLATO ALLA REGGINA! Canotto batte Iannarilli, favorito da un errore di Mantovani, ma era partito in posizione di offside. 15:35

68' Cross di Pierozzi per la testa di Fabbian, anticipo aereo di Bogdan. 15:30

67' AMMONITO SORENSEN: tackle ai danni di Cicerelli. 15:28

66' Parziale che interessa alla Reggina: pareggio del Benevento; amaranto e Genoa nuovamente appaiati al 2° posto. 15:28

65' Scintille tra Gagliolo e Palumbo, interviene Piccinini per sedare gli animi. 15:26

64' PRIMO CAMBIO NELLA REGGINA: entra Cicerelli, esce Rivas. 15:24

62' AMMONITO MAJER: fallo su Coulibaly. Era diffidato. 15:22

61' Corner per la Ternana: colpo di testa di Diakité sul fondo. 15:22

59' Canotto calcia male da ottima posizione su assist di Riva ma quest'ultimo era partito in posizione di offside. 15:20

58' Nell'azione precedente, Fabbian scivola e accusa un piccolo fastidio: allarme rientrato per l'autore dell'1 a 1. 15:19

57' Sorensen svirgola il pallone ma per sua fortuna gli attaccanti della Reggina non ne approfittano. 15:18

55' Punizione sulla trequarti campo: Di Chiara calcia sopra la traversa ma la sfera termina in curva. 15:16

53' Agazzi scarica a Diakité, tiro-cross respinto da Di Chiara. 15:14

52' Ancora un corner per gli amaranto: Gori anticipato in gioco aereo da Sorensen. 15:12

50' Spinge la Reggina, Canotto conquista un tiro dalla bandierina. 15:11

49' SINISTRO DI GORI! L'attaccante lavora la sfera e poi tira, diagonale mancino parato da Iannarilli. 15:10

47' Andreazzoli inserisce il numero 2 al fianco di Palumbo sulla trequarti, dietro all'unica punta Pettinari. 15:09

46' PRIMO CAMBIO NELLA TERNANA: entra Coulibaly, esce Falletti. 15:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGINA-TERNANA! Si riparte dal risultato di 1-1. 15:05

Squadre negli spogliatoi: i due tecnici studiano le mosse per portare a casa l'intera posta in palio. Con l'attuale parziale, la Reggina scivolerebbe a -2 dal Genoa mentre la Ternana verrebbe agganciata dal Parma. 15:06

Parità all'intervallo al ''Granillo'': match frizzante, con il vantaggio della Ternana alla mezz'ora con Pettinari su corner di Palumbo e 1 a 1 siglato da Fabbian su assist di Gori al 36'. Qualche istante prima, palo di Canotto. Ammonito Inzaghi per proteste. 14:53

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! REGGINA-TERNANA 1-1! Reti di Pettinari e Fabbian. 14:49

45'+1' Contini esce dai pali per anticipare Corrado, inseritosi in area di rigore. 14:48

45' Due minuti di recupero. 14:47

44' Punizione conquistata da Falletti nella metà campo avversaria. 14:46

43' Cross di Canotto su cui Iannarilli esce in presa alta. 14:44

41' AMMONITO INZAGHI: Piccinini mostra il cartellino giallo all'allenatore della Reggina per proteste. 14:44

41' Rivas serve Gori, controllo e sinistro deviato in corner. 14:42

40' Traversone basso di Diakité, solo sfiorato da Falletti: blocca Contini. 14:42

39' Contropiede solitario di Canotto, chiuso da Diakité. 14:41

37' Sesto centro stagionale per il classe 2003 in prestito dall'Inter. 14:40

36' GOL! REGGINA-Ternana 1-1! Rete di Fabbian. Pareggio dei padroni di casa: sponda aerea di Gori per il destro in spaccata di Fabbian che si insacca.



36' PALO DELLA REGGINA! Tiro di Rivas deviato, Canotto colpisce al volo colpendo il montante! 14:38

34' Mantovani si fa medicare a bordo campo dopo un colpo fortuito al labbro. Il difensore di Andreazzoli può rientrare in campo. 14:37

33' Sinistro al volo di Di Tacchio dalla distanza, sfera alta in curva. 14:36

32' AMMONITO DI CHIARA: proteste. 14:36

32' TERNANA VICINISSIMA AL RADDOPPIO! Corrado lancia Pettinari, tutto solo davanti a Contini: tiro respinto dal portiere di casa! 14:35

30' Primo gol stagionale per l'attaccante numero 32. 14:33

29' GOL! Reggina-TERNANA 0-1! Rete di Pettinari. Ospiti in vantaggio: corner di Palumbo, colpo di testa vincente di Pettinari, appostato sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Pettinari14:32

29' PALUMBO! Trasformazione che passa sotto la barriera, Contini si distende e devia in calcio d'angolo. 14:32

28' Fallo di Gagliolo su Diakité al limite dell'area di rigore: occasione per la Ternana. 14:30

27' Reggina all'attacco, azione che porta Rivas a concludere in non perfetto equilibrio: blocca l'estremo difensore. 14:29

25' Gli ospiti provano lo schema su punizione, ma le intenzioni di Palumbo non sono comprese dai compagni di squadra. 14:27

23' Majer avanza palla al piede e poi conclude con un sinistro su cui il portiere rossoverde non rischia, alzando in corner. 14:26

22' Splende il sole sul ''Granillo'': temperatura intorno ai 20 gradi. 14:25

21' La Ternana si riporta in avanti, tiro di Agazzi da fuori area deviato da Di Chiara in calcio d'angolo. 14:22

19' RIVAS VICINO AL GOL! Sul ribaltamento di fronte, Rivas salta Bogdan e calcia, sfiorando l'incrocio dei pali: leggera e provvidenziale deviazione di Iannarilli. 14:28

19' FALLETTI! Palumbo serve Falletti, il cui destro di punta chiama Contini alla parata in due tempi. 14:20

18' Retropassaggio insidioso a Iannarilli, il quale se la cava sul pressing di Rivas. 14:19

16' Inserimento di Fabbian su assist di Di Chiara, tiro murato da Mantovani. 14:18

14' Corner per i padroni di casa: colpo di testa di Rivas fuori alla destra della porta. 14:16

13' OCCASIONE PER LA REGGINA! Contropiede di Rivas, scambio con Gori, e piattone destro centrale dell'honduregno respinto da Iannarilli. 14:17

11' Ripartenza veloce degli amaranto: Majer lancia Canotto, il quale entra in area e effettua un tiro-cross che esce a lato. 14:14

11' Triangolazione Agazzi-Pettinari, diagonale difensiva di Di Chiara che lascia sfilare la palla a fondo campo.14:12

9' Primo tiro dalla bandierina anche per la Ternana. 14:11

8' Corner per la Reggina, Gori anticipato in gioco aereo. 14:09

7' GORI! Conclusione mancina da dentro l'area che impegna Iannarilli. 14:08

5' Fuorigioco di Pettinari. 14:06

4' La Reggina alza i ritmi, traversone di Hernani in area di rigore, il portiere ospite fa sua la sfera. 14:06

4' Sinistro potente di Fabbian, opposizione di Agazzi. 14:07

2' Tiro di Pierozzi murato: tutto inutile, c'è stato un tocco falloso di mano da parte dell'esterno destro della formazione di Inzaghi. 14:04

1' Retropassaggio a Iannarilli, che rinvia direttamente in fallo laterale. 14:03

1' INIZIA REGGINA-TERNANA! Primo pallone giocato da Gori. 14:02

Squadre in campo agli ordini di Piccinini: padroni di casa in casacca amaranto, ospiti in completo bianco con inserti rossoverdi . 14:02

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 13:54

Inzaghi, senza lo squalificato Menez, sceglie Gori nel ruolo di centravanti con Canotto e Rivas ai lati; Cionek torna al centro della difesa. Tante indisponibilità per Andreazzoli: out Donnarumma, Partipilo, Favilli e Moro; in attacco tocca a Falletti e Pettinari. 13:32

FORMAZIONE TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli - Bogdan, Sorensen, Mantovani - Diakité, Di Tacchio, Agazzi, Corrado - Palumbo - Falletti, Pettinari. A disposizione: Krapikas, Vitali, Coulibaly, Mazzarani, Capanni, Proietti, Paghera, Cassata, Martella. 14:00

FORMAZIONE REGGINA (4-3-3): Contini - Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara - Fabbian, Majer, Hernani - Canotto, Gori, Rivas. A disposizione: Aglietti, Colombi, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Ricci, Santander. 13:27

Nel turno precedente, il primo del 2023, calabresi ko tra le mura amiche contro la Spal mentre gli umbri sono tornati al successo (1-0 all'Ascoli al ''Liberati''). 13:24

All'andata, vittoria delle ''Fere'' grazie al gol di Partipilo. 13:21

Dirige l'incontro il signor Marco Piccinini di Forlì. Al Var Abisso di Palermo. 13:20

Il match del ''Granillo'' mette di fronte i padroni di casa, al 2° posto con 36 punti, agli ospiti, i quali sono in zona playoff con un bottino di 29 punti. 13:19

Benvenuti alla diretta di Reggina-Ternana, gara valida per il 21° turno di Serie B. 13:18